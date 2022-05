Der Verband des Kfz-Gewerbes Schleswig-Holstein übernimmt erneut die ideelleTrägerschaft und präsentiert mit seinen Mitgliedsunternehmen sein Leistungsspektrum inder Halle 1.Zahlreiche Oldtimer-Clubs zeigen stolz Ihre liebevoll restaurierten Klassiker und steheninteressierten Besuchern fachkundig für modellspezifische Fragen zur Verfügung.Werkzeuge, Ersatzteile, Fachbücher, Modellautos, Automobilia und passende Kleidung – imTeilemarkt kann man ausgiebig stöbern und wird mit Sicherheit fündig.Auch wenn wichtige Jubiläen, wie 50 Jahre Manta und Ascona, bereits 2020 in denHolstenhallen gefeiert werden sollten, präsentiert der Lütjenburger Opel Händler RolandBarleben die Sonderausstellung „Opel-Jubiläen“ in Halle 2. Rund 20 Fahrzeuge sowiePlakate und Werbematerialien lassen Besucher in die guten alten Zeiten der Marke mit demBlitz eintauchen.Eine weitere automobile Besonderheit ist die diesjährige Honda-Ausstellung mit Modellen,die in den 70er, 80er und 90er Jahre auf deutschen Straßen durchaus häufig zu sehen waren,von denen aber oft nur eine Handvoll überlebten. Wer erinnert sich noch an dieKlappscheinwerfer-Eleganz des Honda Prelude? An den allerersten Accord, an die geballteKraft der Legend-Coupes? Automobile Schönheiten abseits des „Oldtimer-Mainstreams“.Unterhaltsames erwartet die Besucher von den „Kieler Blechmusikanten“, einemTheaterprojekt des Musikers Heinz Ratz. In einer szenischen Lesung wird ein Fiat 126p ineinen Spion des berüchtigten italienischen Geheimdienstes verwandelt, philosophiert einVolvo-General vernichtend über rundgelutschte Kleinwagen, ein Punker-Golf wird nebeneinen Oberschicht-BMW gestellt und das Ganze noch mit einer gehörigen Portion Witz undMusik garniert.Das Autohaus Vosswerk aus Moorege stellt ihren historischen Jaguar XJ6 zur Verfügung undchauffiert Besucher gegen eine Spende für einen guten Zweck durch Neumünster. Und dadas für die Kleinsten meist eher uninteressant ist, können diese sich in der Zeit schminkenlassen oder auf der Hüpfburg toben.Es ist auch wieder der beliebte Oldtimerparkplatz eingerichtet. Besucher, die mit einemOldtimer zu den Klassiker-Tagen kommen, parken kostenlos und profitieren von einemvergünstigten Eintritt.Georg Meyering, dessen fast lückenloses Klassiker-Wissen die Besucher immer wiederverblüfft, präsentiert eintreffende Fahrzeuge auf der Rampe vor dem WürttembergischenOldtimer-Areal.Und wer am Messesamstag, dem 28. Mai 2022, gemeinsam mit anderen Oldie-Fahrern zurMesse fahren möchte, dem bieten die beliebten Sternfahrten eine erlebnisreicheMöglichkeit: Von insgesamt zehn Standorten in Schleswig-Holstein und Hamburg startenjeweils bis zu 30 Teilnehmer gemeinsam Richtung Neumünster. Die Buchung vonStartplätzen ist unter www.ktsh.de/ktsh-sternfahrt/ möglich. Für 40 Euro erhält man nebenRallyeschild, Roadbook, kleinem Frühstück oder Lunchpaket und zwei Eintrittskarten zurMesse eine Tourempfehlung für die Anreise im eigenen Klassiker über landschaftlich schöneStrecken zu den Klassiker-Tagen Schleswig-Holstein.Die Holstenhallen Neumünster bieten das passende Ambiente für die Präsentationklassischer Fahrzeuge: Erbaut 1939 als Viehauktionshalle, wurde sie nach dem Kriegerweitert, ausgebaut und modernisiert. Sie bietet heute als stadteigene Kongress- undAusstellungsfläche eine moderne Infrastruktur und Logistik ohne den Charme der alten Zeitzu kaschieren. Das Messegelände ist über die Autobahn A7 von der dänischen Grenze bis andie Elbe bequem innerhalb einer Stunde zu erreichen. Wer es weniger schnell mag, kannüber zahlreiche Bundes- und Landestraßen fahren und die zu dieser Zeit noch blühendenRapsfelder genießen.Messe-Öffnungszeiten:Samstag, 28. Mai 2022: 09:00 – 18:00 UhrSonntag, 29. Mai 2022: 09:00 – 18:00 UhrTageskarte pro Person Tageskasse: € 9,00; Online-Vorverkauf: € 8,00Vorzugskarte* (bei Anreise mit Oldtimer, mit Behindertenausweis, Kinder von 8-16 Jahren)Tageskasse: € 6,00 Online-Vorverkauf: € 5,00Familienkarte (2 Erwachsene und 3 Kinder bis 17 Jahren) Tageskasse: € 20,00; Online-Vorverkauf: € 18,00*Besucher, die mit einem Oldtimer anreisen, haben kostenfreie Zufahrt zur gesondertenParkfläche innerhalb der Messe!Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben nur in Begleitung eines Erwachsenen Zugang zurVeranstaltung. Kinder bis 8 Jahre haben freien Eintritt. Hunde sind anzuleinen und es ist eingültiger Impfausweis an der Kasse unaufgefordert vorzuzeigen.© Holstenhallen Neumünster