Das Ergebnis hat unsere Erwartungen weit übertroffen“ so Iwersen weiter. Nach Einschätzung von Dirk Iwersen ist vor allem das große Spektrum, dass durch die über 100 Kunstschaffenden gezeigt wird ein absoluter Publikumsmagnet. „Wir freuen uns, dass die Kunstschaffenden Ihre Werke einem so großen Publikum präsentieren konnten.“Eine Wiederholung der Messe ist in Planung. „Wir haben mit vielen Ausstellerinnen und Ausstellern gesprochen, und ein positives Fazit erhalten.“ weiß Christoph Honnen, Projektleiter der HolstenART zu berichten.„Wir möchten nach der Messe weitere Gespräche mit Ausstellerinnen und Ausstellern führen und auch das Besucherfeedback in unsere Planungen einfließen lassen. Denn auch die zweite HolstenART soll an die erfolgreiche Premiere anknüpfen“ ergänzt Dirk Ralfs von der Künstlergruppe KUNST & BÜNDIG, der die Idee zur Kunstmesse in den Holstenhallen hatte.Ganz vorbei ist die HolstenART für Dirk Iwersen noch nicht: „Als nächstes freue ich mich auf die Spendenübergabe an die Musikschule Neumünster“. Die Holstenhallen und die Künstlergruppe KUNST & BÜNDIG, hatten bereits bei der Planung der Messe entschieden, dass € 1,00 pro Eintrittskarte an die Musikschule Neumünster zur Unterstützung der frühkindlichen Musikerziehung gespendet wird.