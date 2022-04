Die Veranstaltung wird von den Mitinitiatoren der Landesjagdverbände Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Danmarks Jaegerforbund und dem Landessportfischerverband Schleswig-Holstein seit Anbeginn an partnerschaftlich organisiert.Die Eröffnungsveranstaltung am Freitag, den 8. April 2022, um 10 Uhr im Forum der Holstenhallen Neumünster moderiert der NDR-Moderator Christopher Scheffelmeier. Nach einer offiziellen Begrüßung durch den Geschäftsführer der Holstenhallen Neumünster Dirk Iwersen, hält Professor Dr. rer. nat. Joachim Schrautzer, Christian-Albrechts-Universität Kiel einen Impulsvortag zu dem Thema: „Die Vielfalt der Wälder geht verloren – was sind die Ursachen, was können wir tun?” Anschließend daran findet eine Gesprächsrunde zu Natur und Mensch in Naherholungsgebieten statt. An der Diskussion beteiligen sich die Politiker Silke Backsen (Bündnis 90/Die Grünen), Oliver Kumbartzky (FDP), Thoma Losse-Müller (SPD) und Heiner Rickers (CDU). Ab 11 Uhr findet ein Meinungsaustausch zwischen Gästen und Vortragenden statt.• Erste Publikumsmesse des Jahres im Jagdbereich, auf der Neuheiten aus den Bereichen Waffen, Optiken, Bekleidung und Zubehör gekauft werden können• Trophäenschau des Landesjagdverbandes Schleswig-Holstein: mit Erläuterungen über die Lebensweise und Gesundheit unseres Wildes in Norddeutschland auf Deutsch und Dänisch• Tägliche Vorführungen von Jagdgebrauchshunden und Infos zu 17 Hunderassen in Halle 1• Die Austauschplattform für norddeutsche und dänische Jäger• Interessierte können sich am Stand von Danmarks Jægerforbund im jagdlichen Bogenschießen ausprobieren• zahlreiche Seminare und Fortbildungsveranstaltungen beschäftigen sich mit spannenden jagdlichen Themen wie dem „Jagdschutz in der Praxis”, „Erbrecht für Jäger” oder mit „Wölfen inSchleswig-Holstein”. Auch Fortbildungen für Angler werden angeboten. Alle Vorträge finden Sie auf der Homepage unter: www.outdoor-holstenhallen.com • Aug’ in Aug’ mit faszinierenden Greifvögeln – bei den Falknern vom Deutschen Falkenorden• Nachbau der Walden Hütte: Auf den Spuren des Naturkundlers Henry David Thoreau bauen Teams von Event Nature und den Auszubildenden des Berufsbildungsvereins des Dachdeckerhandwerks Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein e. V. in Halle 5 die Hütte des frühen Ökologen nach, die später an den Tierpark Arche Warder in Schleswig-Holstein gespendet wird.• Wald & Natur in Halle 5: Alle Naturparke Schleswig-Holsteins präsentieren ihre Angebote für Erlebnisse und Ausflüge in der nahen Natur. Event Nature informiert über vielfältige Programme zur Natur- und Wildnispädagogik. Das Institut für Ökosystemforschung der Uni Kiel zeigt anschaulich Forschungsergebnisse zu Mooren und Eschensterben. Ebenso dabei: Erlebniswald Trappenkamp, Wildpark Eekholt, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.• Erstmalig findet die „NordGrill – die Grillmeisterschaft Schleswig-Holstein” am 9. April im Rahmen der Messe statt. Das beste Grillteam qualifiziert sich für die Deutsche Grillmeisterschaft. Eine Showbühne und umliegende Verkaufsstände für Grillzubehör runden dieses Event ab. Kinder des Projekts „Grillninjas“ grillen auf der Bühne mit Unterstützung der ehemaligen Vizeweltmeisterin im Grillen Bettina Seitz.• Der Landessportfischerverband Schleswig-Holstein bietet Casting (Zielwerfen) an, informiert über Artenschutzprojekte, den Zustand der Landesverbandsgewässer und barrierefreie Angelplätze im Norden Deutschlands• Green Screen Festival-Film auf der OUTDOOR: am 8. April 2022 um 17 Uhr erwartet Filmfreunde ein echtes Kinoerlebnis in Halle 2 – mit spektakulären Tier- und Naturaufnahmen. Kombi-Tickets für Messe-Besuch und Filmvorführung kosten zwölf Euro. Karten an der Messetageskasse oder der Kinoabendkasse.• Spaß und Action draußen und drinnen: Kanus und Kajaks im Wasserbecken ausprobieren, sich über den E-Bike-Trend informieren, einen Offroad-Parcours mit Geländewagen meistern oder sich mit der vornehmen Art des Campens – dem Glamping – vertraut machen. Bogenschießen, Hüpfburg, Kletterturm und Bungee Run sowie das Sportmobil des Landessportverbandes Schleswig-Holstein mit vielen Bewegungsspielen lockt Unternehmenslustige.• Der Blumenmarkt des „Pfauenhofs der Lebenshilfe Neumünster” bietet Frühjahrsblüher für Garten, Hof und Balkon an. Die Landespflanzenbörse der Landwirtschaftskammer und des Landesjagdverbandes Schleswig-Holsteins Sträucher und Bäume gegen eine kleine Spende.Die Messe findet vom 8. bis 10. April 2022 statt und ist täglich von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet. Tageskarten kosten sechs Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Mitglieder der Landesjagdverbände Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg- Vorpommern sowie des Landessportfischerverbandes Schleswig-Holstein, des dänischen Jagdverbandes und der GBA erhalten gegen Vorlage ihres Mitgliedsausweises eine Freikarte.Für die Green Screen Tour am 8. April 2022 ist ein Kombi-Ticket für zwölf Euro erhältlich, das Filmvorführung- und Messe- Tagesticket beinhaltet. Studenten, Schüler und Rentner zahlen nur zehn Euro.©Holstenhallen Neumünster