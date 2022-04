Das Baumaterial dazu haben die Firma Jorkisch und die Holstenhallen Neumünster zur Verfügung gestellt. Am heutigen Sonntag, dem letzten Messetag, wurde die legendäre WALDEN Hütte an den Tierpark Arche Warder am Brahmsee in Schleswig-Holstein gespendet.An der Übergabe nahmen teil (v.l.n.r.): Beatrice Braun, Dachdeckermeisterin; Nicole Dollak, Event Nature; Georg Kröger, angehender Dachdeckermeister; Jan Juraschek, Hauptgeschäftsführer Lan-desinnungsverband des Dachdeckerhandwerks e.V.; Kai Frölich, Direktor Arche Warder; Gerd Segendorf, Großhandelsleiter Firma Jorkisch; Dirk Iwersen, Geschäftsführer Holstenhallen Neumünster. © Sixconcept