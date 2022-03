Ziel seines Lebens in der Natur war die Rückbesinnung auf wirklich Notwendiges und einen nachhaltigen und ausgewogenen Lebensstil.Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit Event Nature und den Auszubildenden des Berufsbildungsvereins des Dachdeckerhandwerks Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig- Holstein e. V. durchgeführt – das Baumaterial von der Firma Jorkisch und den Holstenhallen Neumünster zur Verfügung gestellt. Im Anschluss an die Messe wird die WALDEN Hütte an den Tierpark Arche Warder in Warder am Brahmsee in Schleswig-Holstein gespendet.Foto: ©Malte Joost / WALDEN Magazin