„Wir sind überwältigt von der hohen Nachfrage der Kunstschaffenden und freuen uns, dass esnun endlich losgeht“ berichtet Dirk Iwersen, Geschäftsführer der Holstenhallen. „Durch dievielen verschiedenen Künstlerinnen und Künstler bekommen die Besucher eine riesigeBandbreite an Kunstwerken auf der HolstenART zu sehen“ so Iwersen weiter.Auch bei Dirk Ralfs, Sprecher der Kunstgruppe „KUNST und BÜNDIG“, der als Ideengeber „denStein in Rollen brachte“ steigt die Vorfreude: „Nach über ein Jahr Planungszeit und derpandemiebedingten Verschiebung des ursprünglich geplanten Messetermins geht es nunendlich los. Wir haben im Vorfeld viel mit den Kunstschaffenden gesprochen, um einenpassenden Rahmen für die Präsentation der Künstlerinnen und Künstler zu finden. Der hoheZuspruch zeigt, dass uns dies wohl ganz gut gelungen ist“ weiß Dirk Ralfs zu berichten.„Dies ist eine sehr interessante Veranstaltung, nicht nur für Kunstinteressierte“ ergänztChristoph Honnen von den Holstenhallen und empfiehlt einen Blick auf die Homepage derHolstenART. Hier findet man eine Ausstellerübersicht und kann einen ersten Eindruck dervielfältigen Werke erhalten.Auch der Erwerb der Kunstwerke soll so angenehm wie möglich gestaltet werden. Es wird eineVerpackungsstation eingerichtet, in der die erworbenen Kunstwerke schonend für denHeimtransport eingepackt werden und während des weiteren Messebesuchs verbleibenkönnen. Ein großzügiges Messe-Restaurant mit Sitzbereichen lädt zum Verweilen undFachsimpeln ein und die großen Parkflächen direkt an den Messehallen stehen den Besucherndieses Wochenende kostenfrei zur Verfügung.Messe-Öffnungszeiten:Samstag, 02.04.2022: 10:00–18:00Sonntag, 03.04.2022: 10:00–18:00EintrittspreiseTageskartepro PersonTageskasse: € 5,00*Vorzugskarte Tageskasse: € 3,00*Studenten, Schüler, Menschen mitBehinderung, Jugendliche von 14 – 17JahrenKinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt!*Ein Euro pro Eintrittskarte wird an die Musikschule Neumünster gespendet zurUnterstützung der Aktion „frühkindliche Musikerziehung“!