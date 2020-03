Seit über sechs Jahrzehnten ist die größte Kompaktmesse fürs Bauen der Treffpunkt für die Bauwirtschaft und alle Bauverant-wortlichen im nördlichen Europa.In Zusammenarbeit mit dem schleswig-holsteinischen Bauministerium und dem Landes-innungsverband des Dachdeckerhandwerks Schleswig-Holstein setzt die 65. NordBau mit dem Sonderthema „Dachgeschosse ausbauen und aufstocken” ein wichtiges Zeichen in einer Zeit, in der Wohnraum in Ballungsräumen immer knapper wird. Durch die im letzten Jahr erfolgteNeuregelung der Landesbauordnung Schleswig-Holsteins ist es jetzt leichter möglich, dringend benötigten Wohnraum besonders in Städten zu schaffen. „Der Dachgeschossausbau bietet ein großes Potential. In Schleswig-Holstein könnten tausende von Wohnungen dort entstehen, wo Wohnraum und – vor allem – Bauland knapp ist. Das Sonderthema „Dachgeschosse ausbauen und aufstocken“ bietet den Eigentümern von Wohngebäuden die Gelegenheit, sich ganz konkret und praxisnah über die Potentiale der eigenen Immobilie zu informieren,“ lobt Alexander Blažek, Vorsitzender Haus & Grund Schleswig-Holstein, die Entscheidung der Messeleitung für dieses wichtige Sonderthema.Dabei steht vor allen Dingen die Nachverdichtung im Bestand durch Dachgeschossausbau und -aufstockung im Blickpunkt der Sonderschau. Dort können sich Immobilienbesitzer, Bauherren, und Wohnungsgenossenschaften informieren und eigene Immobilien konkret auf Erweiterungs-möglichkeiten überprüfen. Impulsgebende Ideen in 1:1-Modellen des Landesinnungsverbandes des Dachdeckerhandwerk Schleswig-Holstein demonstrieren moderne Ansätze und Möglich-keiten des Dachgeschossausbaus bei Steildächern sowie die Chance der Aufstockung bei Flachdächern. Das Innenministerium Schleswig-Holstein wird über Sonder-Förderungen, Abstandsregelungen, moderne Bau- und Dämmstoffe informieren. Dass die NordBau mitdiesem Sonderthema bei vielen Architekten, Bauingenieuren, Handwerkern und Immobilien-besitzern offene Türen einrennt, zeigt auch, dass der „Tag des Bauministers” während der Messe am 1. September 2020 ganz im Zeichen des Themas „Dachgeschoss-Ausbau und Aufstockung” steht.Knapper werdende Rohstoffe, hohe Transportkosten und wachsende Probleme mit anfallendem Sondermüll: Das Thema „Recycling im Hoch- und Tiefbau” beschäftigt alle Beteiligten im Baugewerbe. Aus diesem Grund veranstaltet die NordBau in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen, dem Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und Digitalisierung Schleswig-Holstein und der Technischen Hochschule Lübeck eine Sonderschau auf rund 400 Quadratmetern. Dadurch sollen allen Baubeteiligten Möglichkeiten gezeigt werden, wie Rohstoffsicherung, Vermeidung von Sondermüll, Verwendung regionaler Baustoffe, verringerte Transportkosten und Chancen des Recyclings gelingen können. Dazu Professor Dr. Helmut Offermann von der Technischen Hochschule in Lübeck: „Von allen Wirtschaftszweigen fallen am Bau die meisten Abfälle an. Deshalb müssen wir die Chancen des Recyclings nutzen. Wenn wir ressourcenschonend bauen wollen, müssen wir uns auch über die Lebensdauer von Baustoffen Gedanken machen. Der Wunsch nach neuen Baustoffen ist dabei nur eine Seite der Medaille, deponieren eine andere! Regionale Baustoffe, die aufbereitet werden, könnten der Weg in die Zukunft sein. Dazu müssen Bauherren bewusst regionale Baustoffe wählen und Baustoffhersteller trennbare Stoffe anbieten.”Auf rund 69.000 Quadratmetern Freigelände und über 20.000 Quadratmetern Hallenfläche stellt die NordBau eindrucksvoll ihre Stärke und Stellung als wichtigste Kompaktbaumesse im nördlichen Europa und dem gesamten Ostseeraum unter Beweis. Über die NordBau erreichen über 800 Aussteller aus 13 Ländern rund 63.000 Besucher jährlich. Die stets begleitenden 50 Seminare und Veranstaltungen verzeichnen insgesamt 4.300 Tagungsteilnehmer, wobei zweidrittel der Tagungen von der Architekten- und Ingenieurkammer als offizielle Fortbildungs-veranstaltung anerkannt sind. Über die NordBau erreichen Aussteller seit 1956 sowohl zahlreiche Fachbesucher als auch Endkunden (öffentliche wie private Bauherrn). Die NordBau besitzt somit hohe Akzeptanz und Anziehungskraft für alle Bauinteressierten und für die in der Bauwirtschaft tätigen Personen. Zudem kooperiert die NordBau schon seit über 40 Jahren mit dem Partnerland Dänemark, welches die Fachmesse als Basis für den deutschen und europäischen Markt sieht.Weitere Informationen über die NordBau, Fotos und Videos finden Sie im Netz unter: www.nordbau.de Die 65. NordBau findet vom 9. bis 13. Sept. 2020 auf dem Messegelände Holstenhallen Neumünster statt.