Seit Anbeginn der Veranstaltung unterstützen die Mitinitiatoren die Landesjagdverbände Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, der Landessportfischerverband Schleswig-Holstein und Danmarks Jægerforbund die „OUTDOOR jagd & natur” partnerschaftlich.Erstmalig findet die 3. Grillmeisterschaft Schleswig-Holsteins – die „NordGrill” im Rahmen der „OUTDOOR jagd & natur” statt! Am Samstag, den 9. April 2022, grillen die besten Teams um die Landesgrillmeisterschaft Schleswig-Holstein und um die Teilnahme an den Deutschen Grillmeisterschaften der „German Barbecue Association” (GBA) in Fulda.Bis jetzt haben sich sieben Grillteams einen Startplatz gesichert. Mit dabei sind auch die Sieger aus 2019: die Berlin BBQ Brothers aus Berlin! Doch noch sind einige Startplätze zu vergeben. Wer mitgrillen möchte, meldet sich einfach unter: www.nordgrill.sh Für leckeres Grillgut sorgt der gut gefüllte Warenkorb, den jedes Grillteam am Start erhält und daraus vier Gänge zubereiten muss: Neben Saiblingen und Flankensteaks kommen auch Rinderhack und Rehrücken zum Einsatz. Und als fünfter Gang folgt ein Dessert. Besucher können natürlich probieren, sich über neue Rezepte informieren oder sich durch die Bühnenshow fürs Grillen begeistern lassen.Ohne Jagdgebrauchshunde ist eine wald- und tierschutzgerechte Jagd undenkbar. Kein Wunder, dass die Vierbeiner schon seit jeher auf der „OUTDOOR jagd & natur” eine wichtige Rolle spielen. Täglich präsentieren die Jagdgebrauchshunde in Halle 1 ihr vielseitiges Können. Sicherlich sind die Vorführungen ein Highlight der Veranstaltung – für kleine und große Besucher. Interessierte können sich zusätzlich an den Messeständen der 17 bisher gemeldeten Vereine und Clubs über verschiedene Hundearten von Deutsch-Langhaar über Kleine Münsterländer bis hin zu Französischen Vorsteh-hunden informieren.Der Landessportfischerverband Schleswig-Holstein präsentiert sich in diesem Jahr in Halle 4. Dort können sich Angeleinsteiger aber auch fortgeschrittene Petrijünger nicht nur beim Castingsport, dem Zielwerfen auf die Arenbergscheibe, miteinander messen, sondern auch viel über attraktive Verbandsgewässer und aktuelle Artenschutzprojekte erfahren. So kümmert sich der Verband an Still- und Fließgewässern um die Bestände von Aal, Meerforelle, Lachs, Elritze, Schmerle oder Groppe. Auch barrierefreies Angeln ist ein wichtiges Thema, dem sich der Landessportfischerverband seit Jahren widmet. So konnten bereits 18 Angelstellen gebaut werden. Das ehrgeizige Projekt ist ein weiterer Baustein in dem Bemühen des Landes Schleswig-Holstein um eine inklusive Gesellschaft in Vielfalt. Darüber hinaus stehen Jugendarbeit sowie Aus- und Fortbildung im Zentrum der Verbands-arbeit, worüber die Mitglieder vor Ort gerne ausführlich berichten.Die Messe bietet Besuchern mehr als eine reine Verkaufsplattform: Mitmachen und sich selbst ausprobieren sind seit Jahren Grundpfeiler der Veranstaltung. Egal, ob Besucher ihre Schießkünste mit einem dänischen Jagdbogen ausprobieren möchten, Kraft und Geschicklichkeit am Indoor-Freikletterturm unter Beweis stellen wollen oder auf dem Außengelände auf dem Parcours in einem Geländewagen ihre Reaktionsschnelligkeit testen möchten – die „OUTDOOR jagd & natur” bietet zahlreiche Aktivitäten für die ganze Familie: Kanuvorführbecken, Hüpfburg, Bungee Run und das Sportmobil des Landessportverbandes Schleswig-Holstein mit zahlreichen Bewegungsspielen. Hoch im Kurs stehen schon seit längerem E-Bikes. Besucher sollten die Gelegenheit nutzen, sich vor Ort fachkundig beraten zu lassen.Wer gerne draußen in der Natur unterwegs ist, kann sich beim Glamping auf dem Außengelände über die Möglichkeit informieren, wie sich glamouröses Zelten mit der Romantik eines Outdoor-Aufenthaltes verbinden lässt.Außerdem wird in Halle 3 wieder die Kochshow der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein vertreten sein, bei dem die beiden Köchinnen leckere Wildgerichte zubereiten und selbstverständlich auch zum Probieren einladen. Ergänzt wird dieses kulinarische Angebot durch die Präsentation von Wildwurstherstellung.Garten-, Hof- und Revierpächtern bietet die Landespflanzenbörse der Landwirtschaftskammer und des Landesjagdverbandes Schleswig-Holstein die Gelegenheit, u.a. Erlen, Rotbuchen oder Weiß- und Schwarzdornbüsche gegen ein geringes Entgelt zu erwerben. Der gesamte Erlös wird zu 100 Prozent in Naturschutzprojekte investiert. Die Gebinde werden in Größen von mindestens 25 Sträuchern oder Bäumen abgegeben; nach vorheriger Anmeldung bei Torsten Kruse, E-Mail: tkruse@lksh.de.In diesem Jahr wird das Angebot durch den Blumenmarkt des „Pfauenhofs der Lebenshilfe Neumünster” bereichert, der Frühjahrsblüher für Garten und Balkon anbietet.Auf einer Sonderfläche in Halle 5 bieten verschiedene Aussteller Anregungen und Informationen rund um die Themen Natur und Wald. Gerade in dieser Zeit sind Erlebnisse und Ausflüge in die nähere Umgebung bei vielen Menschen mehr denn je gefragt. Um die Möglichkeiten der Wald- und Naturpädagogik auch den Schulen näherzubringen, hat das Institut für Talententwicklung (IfT) in Zusammenarbeit mit der Messe ein umfassendes Programm entworfen, das Schüler und Lehrer dazu anregen soll, sich auf der Messe über Touren in der Natur und pädagogische Ansätze zu informieren.Erstmalig präsentieren sich alle sechs Naturparke Schleswig-Holsteins mit einem vielfältigen Angebot: Sie stehen für Klimaschutz, Umweltbildung und nachhaltigen Tourismus. Besucher erwarten neben Naturerlebnisangeboten fürs Wochenende, auch Möglichkeiten für Weiterbildung und Talententwicklung. Event Nature zeigt eine Vielzahl an Outdoor-Programmen für alle Altersgruppen, informiert über Exkursionen für Schulklassen durch heimische Wälder und die Weiterbildung zum Erlebnis- und Wildnis-Pädagogen. Außerdem wird während der Messe die legendäre WALDEN Hütte des Philosophen Henry David Thoreau nachgebaut. Das Institut für Ökosystemforschung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel zeigt anschaulich seine aktuellen Forschungsergebnisse zum Eschensterben und zur Waldmoorvernässung, dem Klima- und Artenschutz und der Biodiversität. Weitere Aussteller wie die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, der Erlebniswald Trappenkamp und der Wildpark Eekholt präsentieren ihre Angebote zu Wald, Tier und Natur.Weitere Infos unter: www.outdoor-holstenhallen.com/