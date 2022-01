Besucher dürfen sich auch in diesem Jahr auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das zahlreiche informative Veranstaltungen rund um die Themen Jagd, Angeln, Natur und Outdoor anbietet. Die Messe „OUTDOOR jagd & natur” wird auch diesmal von den Mitinitiatoren, den Landesjagdverbänden Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, dem Landessportfischerverband Schleswig-Holstein und Danmarks Jægerforbund getragen.Die „NordGrill – Grillmeisterschaft Schleswig-Holstein” ist erstmalig dabei Am Samstag, den 9. April 2022, findet die Grillmeisterschaft Schleswig-Holsteins im Rahmen der „OUTDOOR jagd & natur” statt – die „NordGrill”! Schauen Sie den besten Grillteams Norddeutschlands direkt über die Schulter, wenn es darum geht, sich für die Deutschen Grillmeisterschaften zu qualifizieren. Auch ein Wildgericht, wird Teil der Bewertung sein. Bühnenprogramm sowie Aussteller mit passenden Grillprodukten und -rezepten runden das Event ab.Viele Highlights für Jagdbegeisterte und Angler Für viele Jäger ist die „OUTDOOR jagd & natur” viel mehr als eine Verkaufsmesse – bietet sie doch Jägern aus Norddeutschland und Süddänemark die beste Gelegenheit für persönliche Treffen und den Austausch unter Gleichgesinnten. Die teilnehmenden Jagdverbände nutzen diese Veranstaltung gerne, um ihre Mitglieder und die Besucher über Hege und Pflege im Revier zu informieren. So haben Besucher an allen drei Tagen die Möglichkeit, sich die beeindruckende Trophäenschau des LJV Schleswig-Holsteins anzusehen. Fachkundige Jäger erklären auf Deutsch und Dänisch, was Geweihe und Gehörne über die Entwicklung, Lebensweise und Gesundheitszustand unserer nördlichen Wildtiere aussagen. Neben zahlreichen Fachseminaren und Informationsveranstaltungen stehen für viele Jäger natürlich die Trends der Markenhersteller im Fokus. Schließlich können Interessierte auf der „OUTDOOR jagd & natur” erstmalig im Jahr auf einer Publikumsmesse Neuheiten bei Optiken, Waffen und Bekleidung in die Hand nehmen, sich beraten lassen und natürlich auch käuflich erwerben. Bei den Vorführungen der Jagdgebrauchshunde in Halle 1 können vor allem Nicht-Jäger über das Können der Vierbeiner staunen. Der Landesjägertag des LJV Schleswig-Holstein findet wieder am Messesamstag, den 9. April 2022 statt. Garten-, Hof- und Forstbesitzern bietet die Landespflanzenbörse der Landwirtschaftskammer und des LJV Schleswig-Holstein wieder die Möglichkeit, u.a. Erlen, Rotbuche, Vogelkirsche oder Weiß- und Schwarzdorn gegen eine geringe Spende zu erwerben. Der Erlös aus der Abgabe der heimischen Sträucher und Bäume wird zu 100 Prozent in Naturschutzprojekte investiert. In diesem Jahr wird das Angebot durch den Blumenmarkt des „Pfauenhofs der Lebenshilfe Neumünster” ergänzt, der Frühjahrsblüher für Garten und Balkon anbietet.Angler und Angelinteressierte können sich in Halle 4 treffen, austauschen und ihr Geschick beim Casting, dem Werfen auf eine spezielle Zielscheibe, versuchen. Außerdem informiert der Landessportfischerverband Schleswig-Holstein über Artenschutzprojekte, die unterschiedlichen Landesverbandsgewässer und die Möglichkeit, Fischereikarten online zu bestellen. Hinzu kommen Fischereiaufseher-Lehrgänge und ein Vortrag übers Raubfischangeln in schleswig-holsteinischen Gewässern.Faszination Natur und Wald – das Highlight der diesjährigen Messe In Halle 5 präsentiert die Messe das Sonderthema „Natur und Wald“. Besucher können sich an den verschiedenen Ständen sowohl über die Entwicklung der heimischen Natur informieren als auch Ideen für den nächsten Ausflug erhalten. Das Institut für Ökosystemforschung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel zeigt anschaulich seine aktuellen Forschungen zum Eschensterben und zur Waldmoorvernässung: Auswirkungen des Klimawandels – für jeden erlebbar. Eine einmalige Gelegenheit für Hamburger, Schleswig-Holsteiner und alle Norddeutschen bieten die Naturparke aus dem Norden, sich unkompliziert und kompakt über die Möglichkeiten für Wochenendausflüge und Kurzurlaube in der Natur zu informieren. Event Nature bietet in dem Rahmen ein Highlight aus dem Bereich Waldpädagogik: Das Team errichtet während der Messetage die sogenannte Walden-Hütte! In einem solchen Holzhaus lebte zeitweise der Landvermesser und Naturkundler Henry David Thoreau (1817 – 1862). Er gilt heute als einer der ersten Ökologen weltweit. Der Erlebniswald Trappenkamp bietet für Kinder auf der Messe wieder seine Bastelaktion mit Naturmaterialien. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald zeigt wie eine schonende Nutzung des Waldes möglich ist. Zudem präsentieren u.a. der Wildpark Eekholt und das Wildtier- und Artenschutzprogramm ihre Angebote zu Tieren in Natur und Wald. Licht aus, Film ab heißt es wieder beim Green Screen Festival in der Halle 2: Film- und Tierfreunde können dort ab 17 Uhr eine Auswahl der besten Naturfilme des Jahres in Kinoatmosphäre genießen.Freizeit und Bewegung Mitmachen und sich Ausprobieren gehört bei der „OUTDOOR jagd & natur“ in den Holstenhallen Neumünster zum Programm: Kanus im Wasserbecken testen, Schießkünste mit einem dänischen Jagdbogen ausloten oder mit Geländewagen über den Offroadparcours fahren. Beweglich- und Geschicklichkeit sind bei den Modulen des Landessportverbandes gefragt, ob beim Indoor-Kletterturm, der Hüpfburg, dem Bungee Run oder dem umfangreichen Angebot aus dem Sportmobil. „OUTDOOR jagd & natur“ – eine Messe für die ganze Familie.Holstenhallen GmbH