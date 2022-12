Am Montag, den 05. Dezember wird die Friedensinitative zusammen Menschen der Anscharkirchengemeinde von 16.00 bis 19.00 Uhr ein „Friedenscafe“ anbieten. Dort können Menschen miteinander über Frieden reden.Am Dienstag, den 06. Dezember wird die katholische katholische Pfarrei Seliger Eduard Müller den Heiligen Nikolaus in den Mittelpunkt stellen. Wer der Heilige war und was er seinerzeit getan hat, dass können Große und Kleine zwischen 10 und 16 Uhr erfahren. Mit unterschiedlichen Stationen, die zum Anschauen, Berühren oder Basteln einladen, werden Kinder und Erwachse zu echten Nikolaus-Experten.Am Mittwoch, den 07. Dezember wird von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr das Diakonische Werk Altholstein GmbH mit KITA-Einstieg & Kindertagespflegevermittlung in der Holsten Galerien sein. Ihr Motto bei Ihrer Aktion: A nkommen, D urchatmen, V orbereiten, E rfinden, N ichts tun, T anzen.Am Donnerstag, den 08.12.22 von 14:00 – 17:00 Uhr ist vormittags der Kinderschutzbund in der Holsten Galerie.Von 14:00 – 17:00 Uhr stellt das „Lieblingsstücke – der neue Laden für Second Hand, Beratung und Begegnung“ der Diakonie Altholstein im Rahmen der Aktion „Adventszeit mit Herz“ Beispiele für nachhaltige Geschenkverpackungen vor. Ob ausgedientes Verpackungsmaterial, Gläser, Stoffreste oder Naturmaterialien. Aus vielen Dingen lassen sich zauberhafte Verpackungen herstellen, die nicht nur für den Moment des Schenkens produziert wurden. Lasst euch inspirieren, dieses Jahr einmal anders zu schenken.Abends ab 18.00 Uhr gibt es Posaunenmusik der Musikerinnen und Musiker unter der Leitung des Kantors der Anschargemeinde Sven Thomas Haase.Freitags, den 09.12. wird Pastorin Mirjam Kull von der Anscharkirche Neumünster im Shops sein, um mit Menschen über Gott und die Welt zu reden.Von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr wird es wundervolle Harfenmusik von Dr. Florian Wagner und Texte von Lothar May geben.Samstags gibt es von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr Weihnachtliche Texte von Jaqueline Al Achkar und herzliche Informationen rund um die Weihnachtszeit aus der Anscharkirchengemeinde und auch für das nächste Jahr.Das Jugendwerk des Kirchenkreises Altholstein lädt am Samstag von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr ein zur Bastelaktion für Kinder, Weihnachtsgeschichten mit "Oma Meumel", Weihnachtsfotoaktion und warmen, alkoholfreien Getränke.Eine adventliche Woche mit Herz wartet auf die Besucherinnen und Besucher der Holsten-Galerie in Neumünster.Für weitere Informationen melden Sie sich bitte bei: Mirjam Kull, Pastorin der Anscharkirchengemeinde Neumünster, mobil: 0176/ 84554513.