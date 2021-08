Die Proben laufen derzeit montags um 19:30 Uhr im Caspar-von-Saldern-Haus, Haart 32 in Neumünster. Zunächst wird die Chorprobe ca. 1 Stunde ohne Pause dauern. Dazu muss jedes Mitglied entweder vollständig geimpft bzw. genesen sein oder einen tagesaktuellen, negativen Corona-Test vorweisen. Der Holstein Chor Neumünster freut sich natürlich, wenn sangesfreudige Interessierte mitsingen möchten. In diesem Fall wenden sich diejenigen gern an den 1. Vorsitzenden, Herrn Harri Schmidt, Tel. 04321/979494 oder unter www.holstein-chor.de Zum geplanten Musical-Projekt gibt Pressewartin Claudia Reimers folgende Information:„ Sicher möchten unsere Freunde wissen, wie und ob es mit unserem Musical-Projekt „FROKI“ weitergeht: Wir haben in alle Richtungen überlegt und abgewogen und sind letztlich zu dem Entschluss gekommen, das Projekt schweren Herzens abzusagen.Die Aussichten auf eine oder mehrere Aufführungen bei voller Auslastung des Theaters sehen wir derzeit und in naher Zukunft nicht als gegeben an. Der Aufwand in finanzieller Hinsicht ist zu groß, um nur bei halbvollem Theater zu spielen. Der Probenaufwand ebenso, denn wir würden nahezu von vorn beginnen müssen. Auch müssten wir teilweise die Rollen neu besetzen, weil einige Darsteller aus den Rollen und Kostümen herausgewachsen sind.Es tut uns wirklich leid, denn wir hatten einen guten Start hingelegt. Zum Glück konnten wir uns noch sehr schön und bunt bei „NEUSUS“ mit unserem Querschnitt präsentieren. Wir hoffen, dass ihr nicht allzu traurig seid.Das bereits gezahlte Kartengeld wird ab September 2021 von Traute Rupnow, Tel. 04393/97569, rückgezahlt.Foto: © Holstein Chor Neumünster e.V.