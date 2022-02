Die spektakuläre, 185 Meter große Bronze „Usagi Greeting“, ein Highlight ihrer Schau wird dauerhaft im Park verbleiben. Es wird auch einen Katalog zur Ausstellung geben. Usagi, übersetzt Hase, nimmt genau wir ihre poetischen Mädchenfiguren, oft in inniger Zweisamkeit mit Vögeln oder Katzen, eine zentrale Rolle in ihrem Werk ein und Ihre Aquarelle sind wahre Seelenlandschaften.Bereits eine Woche später, am Sonntag, dem 20. März, zeigen unter dem Titel „Best of 2“ die Fotografinnen Jessika Voss und Vanja Beck ihre großformatigen Ansichten in den Räumen der Galerie.Und wieder kurz danach, am Sonntag, dem 3. April, beleuchtet Danijela Pivasevic-Tenner, Bildhauerin und ehemalige Leiterin des Künstlerhauses Neumünster, mit „disposable life“ Deformation und Überguss von Alltagsgegenständen unserer heutigen Gesellschaft und das Thema ihrer Materialverschwendung. Ihre Arbeiten sind im Souterrain des Privathauses bis zum 3. Juli zu sehen.Am Sonntag, dem 14. August, eröffnen wir mit dem in Berlin lebenden dänischen Bildhauer Jeppe Hein, unsere große Sommerausstellung „the best things in life aren´t things“. Wir freuen uns sehr, mit Jeppe Hein, der auch mit zwei Arbeiten in der Sammlung vertreten ist, der roten „Social Bench“ und den 3 fröhlichen „Balloons“, zum ersten Mal einen Künstler zeigen zu können, der den ganz direkten Dialog zu den Menschen sucht und sie zur Mitarbeit und gegenseitiger Diskussion auffordert, sei es mit Atmen, Malen oder gemeinsamen Yogaübungen neue Wahrnehmungen zu erfahren.Im Übrigen sollen auch die Räume des Cafés neu gehängt werden, darum kümmert sich Yanine Esquivel, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Stiftung und unsere Praktikantin, Juliane Ziehmer, sucht für die Galerieräume im Frühsommer eine interessante Collagenausstellung zusammen.Ansonsten wird es mehr Musik geben, bereits am 15. Mai um 12 Uhr einen Jazzfrühschoppen mit den „Swing Feet“ aus Kiel, mit Sicherheit auch zwei oder drei Stadtkonzerte und natürlich wird auch der Gerisch-Park in diesem Jahr wieder zur Spielstätte des Schleswig-Holstein Musik Festival. Das Publikum darf sich am 7. August auf Musikerinnen und Musiker aus dem jungen internationalen Festivalorchester freuen.Im Bereich Museumspädagogik läuft das altbewährte Projekt „Kunst trifft Schule“, gefördert durch die Stiftung Sparkasse Südholstein und was besonders zu begrüßen ist:Die durch Vandalismus zerstörte Schülerarbeit „Vernetzte Welt“ vor der Klaus Groth Schule wird auf den noch vorhandenen farbigen Pfeilern mit dem Projekt „Windspiele“ wieder ein Hingucker.Und ganz neu ab 13. März die veränderten Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 12 - 18 Uhr.Weitere Infos unter www.gerisch-stiftung.de "Usagi Greeting" Visualisierung Studio Leiko Ikemura © Leiko Ikemura