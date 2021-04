In Farben nach der Lehre Johannes Ittens markieren die Nistkästen an Gebäuden, Bäumen und Wasserläufen besondere Hörstationen.Damit startet das Soundprojekt Skulpturenbrüter, das keinen Audio-Guide nach klassischem Muster bietet, sondern die Besucher*innen per App zu einem poetisch-lyrischen Rundgang mit Texten zu Architektur, Natur, Wasser und Kunst einlädt. Das Team der Gerisch-Stiftung freut sich sehr auf dieses außergewöhnliche Soundprojekt, das auch den Sprung in das digitale Zeitalter einläutet.Kunst für die Menschen – warum nicht auch für die Vögel im Park? Frau Gerisch und ihr Team sind gespannt, ob die Vögel das „künstliche“, vom Ornithologen geprüfte Zuhause annehmen.Die Soundinstallation ist nur eine von vielen Highlights im Jubiläumsjahr 2021 und ein Vorgeschmack auf das, was die Besucher*innen am 16. Mai zum Tag der offenen Tür erwartet. Erst zur Eröffnung wird der Audio Guide per App zur Verfügung stehen. Bis dahin sind die Skulpturenbrüter ein rein optischer Genuss.Gefördert wird das Projekt von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, vom Deutschen Verband für Archäologie und dem Projekt „Neustart Kultur“.Foto: © Alexander Voss