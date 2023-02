Neumünster | Heaven Can Wait Chor

So fing es an! Und jetzt haben wir 10 Jahre mehr auf dem Buckel und sind auch heute noch immer genauso sangesfreudig, eben “still alive“ – zugegeben: mit einigen Auswechselungen und “jüngerem” Nachwuchs, aber 70+!Neumünster kennt uns schon – 2018 waren wir da und haben die Stadthalle mit unserem 1. Programm gerockt und für Begeisterung und stehende Ovationen gesorgt. Mit unserem 2. Programm “Still Alive” sollte das in 2020 auch geschehen…..da kam Corona dazwischen!Jüngere Zuschauer sagten: “Jetzt habe ich keine Angst mehr vor’m Alter“ und Ältere: “Ihr habt bei mir einen Schalter umgelegt! Ich starte neu durch!” (Original-Publikums-Aussagen)Aber jetzt: auf ein Neues!! Wir möchten wieder eine volle, begeisterte, mit uns groovende und feiernde Menge von jungen und älteren Menschen erleben.Wir präsentieren unsere “Ohrwürmer“ aus den vergangenen 10 Jahren, und fetzige neue Songs sind auch dabei!