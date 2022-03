Sven Friedrichsen, der von 2002 – 2021 im Innungsvorstand, unter anderem als Lehrlingswart sowie in zwei Wahlperioden als Kassenführer und als Vorsitzender des Gesellenprüfungsausschusses tätig war, erhielt von Obermeister Klaus Oelrichs die silberne Ehrennadel und Ehrenurkunde der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein sowie der Handwerkskammer Lübeck überreicht.„Die Treue und Leidenschaft für das Ehrenamt, sowie das Fachwissen über Jahre in die Innung zu tragen, zeichnen Menschen wie Sven Friedrichsen aus“, so Obermeister Klaus Oelrichs.v.l.n.r.: Obermeister Klaus Oelrichs, Sven Friedrichsen und Geschäftsführer Carsten Bruhn bei der Urkundenübergabe