Nun beginnt ein anderer Abschnitt. Die neuen Gesellen und Gesellinnen sollten jetzt großen Wert auf ihre Weiterbildung legen. Viele neue Wege können beschritten werden. Denn die Grundlage mit der bestandenen Gesellenprüfung ist gelegt.Hiermit richtet die Innung noch einmal die herzlichsten Glückwünsche an alle Junggesellen und Junggesellinnen und wünscht ihnen für die weitere berufliche, wie auch private Zukunft alles Gute.Die erfolgreichen Gesellinnen und Gesellen:Akermann,Ron Arctos Industriekälte AG, SörupBaranowski, Kuba-Jacob, Günter Eim GmbH Kälte-Wärme-Elektroanlagen, RendsburgBeyer,Bjarne, Clausen Systemkühlung GmbH, BörnsenBlock, Jörn Niklas, Steuer Kälte-Klima-Großküchentechnik GmbH, HusumBöhrnsen, Nic Conner, Steuer Kälte-Klima-Großküchentechnik GmbH, HusumClaußen, Mika Maurice Eduard, Dithmarscher Kältetechnik GmbH, MarneDallmeyer, Finn S & K Klimatechnik GmbH, LübeckDobihal, Tjarven-Lucas, Oliver Lange Kälteanlagenbauermeister, SeestermüheGoos, Stine, Arctos Industriekälte AG,SörupHoffmann, Adrian, Stephan Dorring, Stefan Stahl, KielHoffmann, Mathias, Arctos Industriekälte AG, SörupJensen, Malte, Kälte- und Klima Service H. D. Winkler GmbH & Co. KG,WeesKelder, Jonah, Hack Kälte-Systeme GmbH & Co. KG, FlensburgKleinhans,Tim, Dithmarscher Kältetechnik GmbH, MarneKuckshaus, Erik Delewski, Kälte- und Klimatechnik GmbH, OsterrönfeldLehmann,Tobias, KKF Gesellschaft für Klima- und Kältetechnik mbH, Bad BramstedtMöller, Dennis, Delewski Kälte- und Klimatechnik GmbH, OsterrönfeldOverath, Marvin,Max Beine e. K., KielPeters, Jan Ole, Steuer Kälte-Klima-Großküchentechnik GmbH,HusumResch, Bode, alcatherm Kälte-Klima-Engergiesysteme GmbH, HandewittSchell, Waldemar, SCHNOOR Kälte + Klimatechnik GmbH, PansdorfSchlüter, Lucas Held Kälte- und Klimatechnik GmbH, PreetzThalinger, Philipp, Hauschild-Kälte-Klima-Elektrotechnik GmbH, ReinfeldYildirim Mert, Oliver Lange Kälteanlagenbauermeister, Seestermühe© BIV, Der coolste Job der Welt