Freuen Sie sich nicht nur auf gesangliche Opern-Highlights von Rossini, Verdi, Puccini und vielen anderen, sondern auch auf Popklassiker von Shirley Bassey, Celine Dion oder Freddy Mercury & Montserrat Caballé. Eine atemberaubende Kombination! Akustisch begleitet werden diese stimmlichen Ausnahmetalente von einem Streichquartett mit vier exzellenten Musikerinnen.Tauchen Sie einen Abend lang in die Welt der Oper ein und nehmen ein in jeder Hinsicht sinnliches akustisches Erlebnis mit nach Hause.Wir verlosen je 5 x 2 Karten für die Vorstellungen am 10. August in Bad Segeberg und 11. August in NeumünsterBad Segeberg | 10.08.22 |St. MarienkircheNeumünster | 11.08.22 | AnscharkircheElmshorn 09.08.22 | St. Nikolai-KircheKiel | 12.08.22 | PetruskircheItzehoe | 14.08.22 | St. Laurentii-KircheWedel | 29.09.22 | Christuskirche SchulauHamburg | 30.09.22 | St. PetriUnd so könnten Sie teilnehmen:• Stadtmagazin-Seite liken• Beitrag liken• Mit wem möchtet Ihr zu diesem Event gehen?(Antwort in die Kommentare)Betreff: Voci-e-VioliniDie Gewinner werden am Freitag (05.08.2022) auf unserer Facebook-Seite bekannt gegeben bzw. per Mail informiert. Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass sein Name im Fall des Gewinns auf der Seite des Gewinnspielanbieters veröffentlicht wird.• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.• Es gelten die Teilnahmebedingungen unter:• Die Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip ermittelt und in den Kommentaren benachrichtigt.• Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.• Die Gewinner müssen sich innerhalb 24 Stunden nach Auslosung per Privatnachricht bei uns melden.• Die Karten sind nicht übertragbar.