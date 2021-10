Selbstverständlich servieren Ihnen Emmi & Willnowsky auch in diesem Jahr wieder einrasantes Potpourri der dämlichsten Gags und Witze aus Europa und Übersee. Ein Fest für dieganze Familie – vorausgesetzt, Oma kriegt nichts mehr mit und Mami und Papi können ihrenKindern die Pointen auch erklären. Genießen Sie Music-Comedy at it’s best!Genießen Sie Emmi & Willnowsky!Und so können Sie teilnehmen:https:// www.facebook.com/stadtmagazin.de/posts/272730884857826 • Stadtmagazin-Seite liken• Beitrag liken• Wie viele Fehler verstecken sich im rechten Bild? (Antwort in die Kommentare)Betreff: Emmi & WillnowskyIn die Mail bitte die Anzahl der gefundenen Fehler im rechten Bild schreiben und die Kontaktdaten, damit wir Sie im Falle des Gewinns benachrichtigen können.Die Gewinner werden am Dienstag (21.10.2021) auf unserer Facebook-Seite bekannt gegeben bzw. per Mail informiert. Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass sein Name im Fall des Gewinns auf der Seite des Gewinnspielanbieters veröffentlicht wird.• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.• Es gelten die Teilnahmebedingungen unter:• Die Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip ermittelt und hier in den Kommentaren benachrichtigt.• Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.• Die Gewinner müssen sich innerhalb 24 Stunden nach Auslosung per Privatnachricht bei uns melden.• Die Karten sind nicht übertragbar.• Der Personalausweis und ein 3G-Nachweis ist für den Besuch nötig.