„She came in through the bathroom window, protected by a silver spoon“. Diese “Abbey Road”-Songzeile inspiriert den Bandnamen von Hempels Beatles-Akustik-Trio “The Silver Spoons“. Zusammen mit der Hamburger Gesangslegende Billy King (Westernhagen, Roland Kaiser, Santiano) und dem Londoner Songwriter und Gitarristen Ben Barritt gründet sich die Band bei Hempels großem Konzert zum 50. Jubiläum des „Abbey Road“-Albums in der Hamburger „Fabrik“.Die Silver Spoons bringen die pure Schönheit der dreistimmigen Harmonien der Beatles mit wunderbar sparsamen Akustik-Arrangements auf die Bühne. Mit ihren Interpretationen legen sie die Essenz, den Kern der Songs offen und machen damit die Seele eines Beatles-Songs neu hörbar.Drei Stimmen, drei Gitarren – as simple as that.Und natürlich erzählt Stefanie zu allen Songs wunderbare Hintergrundstories und Anekdoten, die man in keinem Beatles-Buch findet. Denn die Musikerin kennt zahlreiche Weggefährten der Band persönlich!So come on! Join the party. Mach Schau and sing along! Let’s celebrate the music and the spirit of the Beatles.Und so könnten Sie teilnehmen:• Stadtmagazin-Seite liken• Beitrag liken• Begleitung in den Kommentaren markierenBetreff: Stefanie Hempel & THE SILVER SPOONSIn die Mail bitte Ihre Kontaktdaten angeben, damit wir Sie im Falle des Gewinns benachrichtigen können.Die Gewinner werden am Montag (08.11.2021) auf unserer Facebook-Seite bekannt gegeben bzw. per Mail informiert. Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass sein Name im Fall des Gewinns auf der Seite des Gewinnspielanbieters veröffentlicht wird.• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.• Es gelten die Teilnahmebedingungen unter:• Die Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip ermittelt und in den Kommentaren benachrichtigt.• Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.• Die Gewinner müssen sich innerhalb 24 Stunden nach Auslosung per Privatnachricht bei uns melden.• Die Karten sind nicht übertragbar.• Der Personalausweis ist für den Besuch nötig.© Photo Martine Drignat