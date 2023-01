Vier Jugendliche treffen sich auf dem Friedhof. Sie wollen mit einem Ouija Board den Geist ihrer verunglückten Freundin heraufbeschwören, doch alles geht schief. Zwar gelingt es ihnen, Kontakt zum Reich der Toten herzustellen, aber statt der toten Freundin tritt eine Reihe von anderen Geistern auf. Da ist eine junge Frau, die ihr ungeborenes Kind abgetrieben hat, ein Opfer sexuellen Missbrauchs, jemand, der an einer dissoziativen Identitätsstörung leidet und von seinen verschiedenen Persönlichkeiten in den Wahnsinn getrieben wurde und noch einige mehr. Die Geister erzählen die Geschichten, die ihrem Tod vorausgehen und dann passiert etwas Unerwartetes. Die vier Jugendlichen sind plötzlich selbst die Protagonisten in einer Geistergeschichte, denn sie sind schuld am Tod eines jungen Menschen. Zum Schluss kommt es auch zum Wiedersehen mit ihrer verunglückten Freundin, aber das haben sich die Vier ganz anders vorgestellt.Es sind keine leichten Themen, die der Kurs „Darstellendes Spiel“ des 12. Jahrgangs an der Gemeinschaftsschule Brachenfeld auf die Bühne bringt. Psychische Erkrankungen, Einsamkeit und Ausgrenzung beschäftigen die Figuren, die allesamt von den Schülerinnen und Schülern erdacht wurden. Ihnen war es wichtig, zur Sprache zu bringen, was in ihren Augen immer noch mit gesellschaftlichen Tabus belegt ist: Nicht „normal“ zu sein, keinen Platz im „Mainstream“ zu finden, weil man nicht so ist oder sich so verhält wie erwartet wird. Ein Jahr hat der Kurs damit verbracht, ein eigenes Stück zu schreiben, Kostüm und Bühnenbild zu entwerfen und zu proben, um ihr Werk nun einem Publikum vorstellen zu können. „Vergissmeinnicht“ heißt das Stück, das unter der Leitung von Laura Engel, Svenja Hillebrand und Janin Voß entstanden ist und nun am 16.1. Premiere feiert.