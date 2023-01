Im Fokus: Hado, die neue E-Trendsportart aus Japan. Teams von jeweils drei Spielerinnen und Spielern treten in einem völkerballähnlichen Spiel mit virtuellen Lichtkugeln und Schilden gegeneinander an. Diese werden mithilfe von Controllern am Handgelenk erzeugt und über eine spezielle Brille in das Sichtfeld der Teilnehmenden eingeblendet.Betreiber des Pop-up-Stores ist die Firma WE LOVE ESPORTS aus Oststeinbek, die im vergangenen Sommer die GAMEVENTION in den Holstenhallen organisiert hat.Oliver Welling, Geschäftsführer der WE LOVE ESPORTS GmbH: „Wir freuen uns sehr, nach der erfolgreichen GAMEVENTION in den Holstenhallen im Juli 2022 und unseren Hado- Meisterschaften im Herbst weiterhin E-Sport-Angebote in Neumünster machen zu können. In unserem Pop-up-Store Cyberdome können Jugendliche und Erwachsene jeden Alters einen Ausflug in die virtuelle Welt unternehmen und spannende Unterhaltungsmöglichkeiten ausprobieren. Alle sind willkommen, denn Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.“Auch Christian Langsdorff, Center Manager der Holsten-Galerie Neumünster, ist begeistert vom Angebot in der Holsten-Galerie: „Wir freuen uns gemeinsam mit WE LOVE ESPORTS, erneut ein modernes und neuartiges Angebot in der Holsten-Galerie präsentieren zu können. Nach einem erfolgreichen Test im letzten Jahr, bei dem mit Hado eine neue digitale Sportart direkt auf die Fläche gebracht wurde, wird nun ein noch deutlich erweitertes Angebot sicher für Begeisterung sorgen.“Neben Hado und weiteren Virtual-Reality- und Augmented-Reality-Erlebnissen erwarten die Besucherinnen und Besucher der virtuelle Motorsport SimRacing und verschiedene Playstation- und PC-Spiele. Für die Pausen steht ein Warte- und Chilloutbereich mit Kaffee und Snacks zur Verfügung. Hier können auch Angebote ausgesuchter Peripherie-Anbieter für Gaming und E-Sports kennengelernt werden. Und es wird die Vorfreude auf ein großes Event geweckt: Die nächste GAMEVENTION in den Holstenhallen findet vom 19. bis 20. Mai 2023 statt.