In der Rubrik "Journalistischer Beitrag" erhielt Mario Koppentz eine Hörmöwe für seine Sendung "Schlockmeisters Alligator Soup". Seine Sendung für Homerecording und Tape-Kultur läuft an jedem ersten Sonntag um 19 Uhr im Programm des Freien Radio Neumünster.Horst Brandherm wurde für seine Sendung "Krauts Welle" in der Rubrik "Moderation (Aircheck)" ausgezeichnet. Monatlich durchstöbert er als Horst with no name seine Musiksammlung, immer nach einem neuen Thema.Abseitiges und Altbekanntes treffen hier aufeinander und an jedem zweiten Dienstag um 20 Uhr ist seine "Krauts Welle" im Freien Radio Neumünster zu hören.Herzlichen Glückwunsch den Beiden und viel Spaß mit ihrem Preisgeld in Höhe von 300 Euro bzw. 200 Euro.Ausgezeichnet wurden die originellsten, informativsten und handwerklich überzeugendsten Sendebeiträge im Bürgerfunk. Mitmachen konnte jede:r Radiomachende im Offenen Kanal Schleswig-Holstein, im Hamburger TIDE.radio und erstmals auch die Radiomacher der Freien Radios in Flensburg, Neumünster und Hamburg. Eingereicht wurden 55 Beiträge.