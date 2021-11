Neben den Vorstandswahlen standen auch gesellschafts- und sachpolitische Themen und Anträge im Mittelpunkt. „Die Frauen Union Schleswig-Holstein bekennt sich zu den Zielen der Satzungs- und Strukturkommission der CDU“, sagt RathjeHoffmann.Analog dazu wurde der Leitantrag „50 : 50 gleiche Macht für alle“ einstimmig verabschiedet, mit dem Ziel, so rasch wie möglich Parität bei Listenaufstellungen und Gremienbesetzungen der CDU zu erreichen. Einmütig wurde das vorbildliche Engagement des CDU Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten Daniel Günther dazu gelobt.Abgerundet wurde die Veranstaltung, an der 50 Frauen aus ganz Schleswig-Holstein teilnahmen durch die aktuelle gleichnamigen Kampagne des Landes Frauen Rates (LFR). Deren Vorsitzende, Anke Homann stellte die Aktion zur Parität anschaulich vor.Zudem referierte die Staatssekretärin im Innen- und Gleichstellungsministerium, Kristina Herbst über die neuen finanziellen Verbesserungen für die Frauenfacheinrichtungen im Land. Auch hierzu wurde ein Antrag zur Verbesserung der Situation von Frauen bei häuslicher Gewalt verabschiedet.Die Frauen Union Schleswig-Holstein arbeitet kontinuierlich am Ziel der Parität in der CDU Schleswig-Holstein.(vlnr.) Dr. Stefanie Rönnau, die Landtagsabgeordnete Katja Rathje-Hoffmann und die Bundestagsabgeordnete Petra Nicolaisen wurden in den geschäftsführenden FU Landesvorstand wiedergewählt.