Am Freitag, 13. Mai, gastieren sie in der Alten Schmiede in Bornhöved, Am Kuhberg 13.Mit Mutterwitz, einer guten Portion Selbst-Ironie und ungebremster Spielfreude bringen sie ihr Publikum zum Lachen - und ein bisschen auch zum Nachdenken. Ein Programm für Frauen mit Humor.Bibi Maaß und Ina Twisselmann aus Quickborn sind in der Alten Schmiede keine Unbekannten mehr. Bereits zum dritten Mal treten sie dort zu einem Comedy-Abend für Frauen auf und werden sicher auch dieses Mal ihre Fangemeinde begeistern.Der Mädelsabend beginnt um 19.30 Uhr. Karten für 20 Euro (inklusive Begrüßungs-Getränk) können per Mail unter hpk@kuechenmeister.net reserviert werden.Info: www.bibi-maass.de und www.alte-schmiede-bornhoeved.de Das Comedy-Duo „Bibi & Ina“ lästert ab. © Kim Jessen