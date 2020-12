„Mit einem Rücklauf von 8 Wahlbriefen haben alle stimmberechtigten Mitglieder für eine hundertprozentige Beteiligung gesorgt,“ zeigte sich der diesmal als Wahlleiter fungierende Kassenwart Thomas Reimer hoch erfreut.Zur Wahl stand die Position des Fraktionsvorsitzenden. „Dabei entfielen 5 Stimmen auf Peter Janetzky und 3 Stimmen auf Reinhard Ruge.“ Janetzky übernimmt das Amt per sofort und dankt Reinhard Ruge für sein jahrelanges Engagement in dieser Funktion. „Ich konnte seit meinem Einzug in die Ratsversammlung 2018 in den vergangenen zweieinhalb Jahren bereits viel von Herrn Ruge lernen“, so Janetzky, „und werde unser Kommunalprogramm weiter mit Nachdruck verfolgen.“ Janetzky (54) lebt getrennt von seiner Frau im Ruthenberg zusammen mit seiner Tochter. Er ist beruflich tätig im Vertrieb von Zucker- ersatzstoffen.„Die großen Herausforderungen für Neumünster in den nächsten Jahren sehe ich im Herzen der Innenstadt, dem Kopf der neuen Verwaltungsspitze, und den Händen sprich den Einnahmen-Ausgaben. Nur wenn es gelingt alle Organe gesund zu halten, wird der Körper, die Stadt, alle Bürger/-innen, eine goldene Zukunft haben.“ Janetzky verfolgt dabei einen positiven Ansatz: „Wir sollten bestehende Risiken nicht negieren – doch Neumünster vor allem als Stadt der Chancen sehen. Und daher den Mut besitzen auch mal etwas Neues auszuprobieren.“