Ziel des Projekts ist es, die Menschen in Schleswig-Holstein mit ins Moor zu nehmen, sie vor Ort für diesen einzigartigen Klimaschützer und noch dazu wichtigen Rückzugsort vieler seltener und bedrohter Tiere und Pflanzen zu begeistern und zu gewinnen.Die vier Studierenden und Projektkoordinatorin Anje Kluth haben sich DIE Moor-Experten des Landes für ihr Projekt an ihre Seite geholt: gemeinsam mit der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein und dem Naturgenussfestival der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein laden sie in diesem Sommer zu ihren Moor-Expeditionen ein.Insgesamt vier „Explore Moore“-Touren gibt es im August. Auf einer etwa zweistündigen Route geht’s dann durchs Dosenmoor der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein bei Neumünster. Teilnehmende können sich auf eine interaktive Tour freuen, anders als klassische Naturführungen und offen für alle Zielgruppen. Die Tour ist ein idealer Einstiegspunkt für alle, die mehr Zeit in der Natur verbringen wollen und sich auf positive, soziale und konstruktive Weise mit Klimafragen beschäftigen möchten.„Uns geht es vor allem darum, den Menschen zu vermitteln, dass Moore viel besser sind als ihr düsterer Ruf und vor allem auch wie viel Klimaschutz durch die Wiedervernässung in ihnen steckt“, sagt Anje Kluth. „Alle reden gerade vom Bäume pflanzen, aber denken wir mal an das regionale Potenzial unserer Moore“, betont die Projekkoordinatorin. Obwohl Baumpflanzaktionen eine gute Sache seien, werden diese häufig in weniger entwickelten Ländern durchgeführt, dabei gibt es auch im Land Schleswig-Holstein großes Potenzial für lokale Klimaschutzmaßnahmen.Die Unterstützung des Projektes erfolgt durch den yooweedoo Ideenwettbewerb und wird somit durch die Landeshauptstadt Kiel und der CAU Kiel gefördert.Termine der Touren:• Sonntag, 14. August 2022 von 16.45 Uhr bis 18:45 Uhr.• Freitag, 19. August 2022 von 16:45 Uhr bis 18:45 Uhr.• Samstag, 27. August 2022 von 16:45 Uhr bis 18:45 Uhr und 17:45-19:45.Die Touren im August können online unter www.exploremoore.de gebucht werden.Teilnehmende sollten wetterangepasste Kleidung und festes Schuhwerk tragen sowie Insektenschutz gegen Mücken einpacken.