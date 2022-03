Zu Beginn seines Programms spielt Hettwer ein von Bach bearbeitetes Vivaldi-Concerto. Und am Ende des ersten Teils erklingt die Triosanate Nr.3. Zwischen diesen beiden Werken erklingen drei meditierende Choralbearbeitungen. Der 2. Teil des Konzertes ist ganz Dietrich Buxtehude Buxtehude gewidmet und zeigt die innere Verwandtschaft beider Komponisten — besonders im großen Präludium e-Moll.Dr. Simon Hettwer, geb. 1964 in Hamburg, studierte nach dem Abitur an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg Schulmusik, an der Universität Hamburg sein zweites Fach Physik, es schloss sich seine Promotion in Musikwissenschaft an. Seinen ersten Orgelunterricht erhielt er bei Hans Bäßler, dem heutigen künstlerischen Leiter der Orgelkonzerte in Großenaspe. An der Musikhochschule erhielt Simon Hettwer Orgelunterricht bei Prof. Ernst-Ulrich von Kameke. Im Rahmen von Meisterkursen im Fürstentum Liechtenstein studierte er u.a. bei Michael Radulescu (Orgel) und bei Gisela Gumz (Cembalo). Von 1983 bis 2007 wirkte Simon Hettwer nebenberuflich als Organist an der Kirche Maria Grün in Hamburg-Blankenese, seit 2018 ist er als nebenberuflicher Organist in der Wallfahrtskirche Maria Eich in Planegg bei München tätig. Mit seiner Familie lebt Hettwer in Germering bei München und arbeitet hauptberuflich in der Bildungsabteilung eines internationalen IT- Unternehmens. Wenn es seine Zeit erlaubt spielt er Orgelkonzerte und konzertiert mit dem Querspinett.Der Eintritt zu diesem Konzert ist - wie immer - frei, doch über eine großzügige Spende am Ausgang freut sich die Kirchengemeinde. Leider ist es bis jetzt noch nicht wieder erlaubt, im Anschluss an das Konzert alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu Kaffee und Kuchen und einem regen Austausch mit den Künstlern ins Gemeindehaus einzuladen. Das Konzert findet unter 2 G-Regeln statt. Wir bitten während des Konzertes auch am Platz die Maske aufzubehalten.Seit nunmehr 15 Jahren gibt es den jährlichen Orgelzyklus in der Katharinenkirche zu Großenaspe, leider konnte dieser Zyklus aufgrund der Pandemie in 2020 gar nicht und 2021 nur teilweise stattfinden. Ins Leben gerufen hat ihn der 2019 verstorbene Prof. Ernst-Ulrich von Kameke. Ihm war es ein persönliches Anliegen, die historische Marcussenorgel zum Klingen zu bringen, gleichzeitig die Kultur auf dem Lande zu stärken und die vielfältige Orgelmusik einem breiten Publikum nahe zu bringen. Damit das gelingen konnte, holte er jedes Jahr von Januar bis März bedeutende Organisten nach Großenaspe. Es war der Wunsch von Prof. Ernst-Ulrich von Kameke, dass diese Tradition weitergeführt wird. Dafür hat er noch zu Lebzeiten seinen früheren Orgelschüler, Prof. Dr. Hans B äßler mit der Fortführung und künstlerischen Leitung des jährlichen Orgelzyklus beauftragt.