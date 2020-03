» Wir bedauern die Notwendigkeit dieser Maßnahme, aber der Gesundheitsschutz und die Sicherheit unserer Gäste als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat oberste Priorität. Die vorübergehende Schließung des ErlebnisWaldes Trappenkamp ist daher die einzig richtige Reaktion auf die gegenwärtige Situation «, erklärt Tim Scherer, Direktor der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten, die Entscheidung zur umgehenden Schließung.Auch Stephan Mense, Leiter des ErlebnisWaldes Trappenkamp, bedauert die temporäre Zwangspause und wirbt um Verständnis. »Es ist für alle Beteiligten eine schwierige Situation. Für die vielen treuen Besucher, die sich in den kommenden Wochen etwas Ablenkung erhofft haben, als auch für unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die immer mit Herzblut bei der Sache sind. « Die Schließung des ErlebnisWaldes Trappenkamp betrifft das Freizeitgelände als auch das Waldhaus. Es fallen ersatzlos alle Veranstaltungen, Kindergeburtstage und Waldführungen bis einschließlich 19. April aus. Darüber hinaus wird auch das beliebte und in den letzten Jahren gut besuchte Frischlingsfest am 26. April abgesagt.Während der Zwangspause bleibt der ErlebnisWald Trappenkamp allerdings per Mail unter info@erlebniswald-trappenkamp.de und Telefon (04328/170480) erreichbar und nimmt Fragen oder Reservierungswünsche für die Zeit ab dem 19. April gern entgegen.