Die Innung ist stolz auf die neuen Junggesellinnen- und gesellen und freut sich über die guten Leistungen, die die Elektrotechniker/innen in ihren Prüfungen erzielt haben. Ein besonderer Dank gilt auch den Ausbildungsbetrieben, die die Lehrlinge während ihrer Ausbildungszeit, gerade unter beschwerten Coronabedingungen, bestens unterstützt haben. Die Elektrotechniker haben in ihrer Ausbildung eine Menge fachlicher Kompetenzen erlernt und können nun eine qualitativ hochwertige Arbeit ausführen. Wir hoffen, dass die Gesellinnen- und gesellen unserem Handwerk lange treu bleiben.Besonders erfreulich waren die Leistungen von folgenden Lehrlingen:Innungsbeste Sommer: Jessica Stange, Fa. Werner Wolter GmbH & Co. KG aus Neumünster, 93,76 Punkte, Note 1Innungsbester Winter: Niklas Cavelmann, Fa. Otto Specht Elektro-GmbH aus Neumünster, 82,82 Punkte, Note 2