Die Detailplanung wurde am 05.09.22 von Norbert Albers, Vorsitzender der RK Einfeld, und 25 Vertretern von vielen Vereinen und Organisationen abgeschlossen. Standplätze wurden vergeben und die Vorhaben und Angebote an den einzelnen Ständen abgesprochen. Die Einfelder RK hat den Flyer augenblicklich in Bearbeitung. Dieser wird im Stadtteil verteilt und zum Aushang kommen.So wird viel Kulinarisches wie Kaffee und Kuchen, Crêpes und Eis und Softdrinks gegen ein kleines Entgelt geboten. Besucher*innen werden gebeten, genügend Kleingeld mitzuführen. Spaß und Spiel wird es auch ausreichend geben. Auch eine Besonderheit der Regieeinheiten der Stadt Neumünster steht auf dem Kulinarischen Sektor auf dem Programm.Die Regieeinheiten werden den Teller Erbsensuppe mit Nachschlag von 12:00 bis 12:59 Uhr für € 3,00 anbieten. Danach steigt der Betrag auf € 4,00. Diese Aktion wird durch einen Sponsor ermöglicht. Die Köche bzw. die gesamte Betreuungsgruppe werden dafür Sorge tragen, dass durch diese 59-Minuten-Aktion ein dreistelliger Betrag an EIKA überwiesen wird. Die Einfelder Initiative (für Kinder Aktiv) feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag.Norbert Albers (RK Einfeld) führt die Detailabsprache mit Sabine Franz (DLRG) durch. ©Foto: mein-einfeld.de