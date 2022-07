Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost freut sich, dass nach zweijähriger Pause in der aktuellen Phase der Pandemie das Blutspendemobil eingesetzt werden kann. Vor dem Hintergrund einer seit Wochen kritischen Versorgungssituation mit Blutpräparaten hat die Sommertour durch den Norden für viele Patienten eine lebensrettende Bedeutung – denn aktuell gilt noch mehr denn je der Slogan: „Jeder Tropfen zählt“.Das DRK-Blutspendemobil, ein Sattelzug mit Einachsauflieger, hat seinen „Heimathafen“ in Berlin und ist 2022 erstmalig in Norddeutschland zu Gast. Das Fahrzeug hat eine Gesamtlänge von knapp 15 Metern, eine Motorleistung von 250 PS und ist voll klimatisiert. Im Innenraum finden die Blutspenderinnen und –spender auf vier Spenderliegen Platz und genießen eine außergewöhnliche Spendeatmosphäre.Um vorherige Terminreservierung wird auch für die Termine im Blutspendebus gebeten. Die Reservierung kann über https:// www.blutspende-nordost.de/blutspendetermine/ oder über die kostenlose Hotline 0800 11 949 11 des DRK-Blutspendedienstes erfolgen.Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen!Tour-Stopps des DRK-Blutspendemobils:Freitag, 22.07.2022, 11-15 Uhr, Erlebniswald Trappenkamp, 24635 DaldorfMontag, 01.08.2022, 14-18 Uhr, LIDL Parkplatz, Wasbeker Str. 335, 24537 NeumünsterMittwoch, 03.08.2022, 11-15.30 Uhr, Möbel Kraft, Ziegelstr. 1, 23795 Bad SegebergWichtige HinweiseDie 3G-Regelung gilt auf den vom DRK-Blutspendedienst Nord-Ost angebotenen Blutspendeterminen derzeit nicht mehr. Die Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske oder eines MNS (erhalten alle Spender vor Ort) besteht jedoch weiterhin.Spenderinnen und Spender können nach einer durchgemachten Corona-Infektion 4 Wochen nach Genesung wieder zur Spende zugelassen werden. Bei einem leichten Krankheitsverlauf ohne Fieber kann 7 Tage nach Symptomfreiheit wieder Blut gespendet werden.