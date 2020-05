So können die Gäste des Mehrgenerationenhauses – und natürlich auch jeder andere - in dieser Zeit mal wieder den Geschmack des Hauses kosten und erleben. Der Kuchen kann dann in aller Ruhe daheim auf dem Sofa oder der Terrasse genossen werden. Die Bestellungen nimmt das Team per Mail unter mgh@diakonie-altholstein.de oder unter der Telefonnummer 04321 / 2653045 bis zum 8. Mai, von Montag bis Donnerstag von 8 bis 15 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr, entgegen. Für Menschen, die besser zuhause bleiben, um ihre Gesundheit nicht zu gefährden, liefert das Team den Kuchen gerne aus. Es gelten die üblichen Preise des Nachbarschaftscafés.