„Die Unternehmen sind direkt auf uns zugekommen und nach kurzem Überlegen hat Carsten Heinz, Vorsitzender der Geschäftsführung, sich für den Kauf entschieden“, berichtet Juliane Michel-Weichenthal, Leitung der Unternehmensverantwortung, über das Zustandekommen des Handels. Dabei bestand von vornherein die Idee vor Ort in Neumünster unterstützen zu wollen und so nahm nun Benjamin Seidel, Geschäftsbereichsleitung Pflege und Senioren, die Spende entgegen. „Zunächst einmal sind wir sehr dankbar für diese tolle Unterstützung, die gerade den Mitarbeitenden in der Pflege bzw. vielmehr den Kunden zugutekommt“, so Benjamin Seidel. „Allerdings besteht auch in allen anderen Bereichen der Sozialen Hilfen bei uns in Neumünster, von der Wohnungslosenhilfe, über Schuldnerberatung bis hin zum Beratungszentrum Mittelholstein oder auch der Kinderbetreuung entsprechender Bedarf, so dass die Spende der ganzen diakonischen Arbeit vor Ort eine große Hilfe ist“, schließt Benjamin Seidel.Nagel/Diakonie Altholstein