Bei den Spenden sind jedoch auch nicht-verkäufliche Textilien dabei, so dass diese im Projekt mit dem passenden Namen „Des Klaus‘ neue Kleider“ perfekt genutzt werden konnten. Unter der Anleitung von Karina Cholewa, Lehrerin für Deutsch, ev. Religion und Darstellendes Spiel, entstanden so Taschen und Beutel mit Stickereien oder Aufnähern sowie Haarbänder. „Die Schüler/Innen haben gemerkt, dass alte Kleidung nicht immer gleich weggeschmissen oder aussortiert werden muss, sondern dass man stattdessen noch das ein oder andere daran ausbessern oder daraus zaubern kann“, freut sich die Lehrerin der Klaus-Groth-Schule über das gelungene Projekt und die Kooperation mit dem Sozialkaufhaus. „Die aufbereiteten Waren werden bei uns in den Verkauf gehen. Und wer weiß, eventuell entsteht daraus auch eine längerfristige Zusammenarbeit“, ist Inken Engel, Fachbereichsleitung Arbeit und Bildung bei der Diakonie Altholstein, angetan von den Ergebnissen.Svetlana Kaiser, Arbeitsprojektleitung in der Textilaufbereitung im Sozialkaufhaus Neumünster, Inken Engel, Fachbereichsleitung Arbeit und Bildung und Karina Cholewa, Lehrerin an der Klaus-Groth-Schule (v.li.).