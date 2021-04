Alles wichtige Instrumente für die gemeinsame Eindämmung und irgendwo auch die Chance für neue Ideen und Ansätze. „Doch was macht es mit unseren Kindern?“, fragt sich Stephan Just von der Diakonie Altholstein. Mit den Wimpeln können die Kinder ihre Erlebnisse kreativ darstellen, jeweils einer steht für positive Erlebnisse und Gefühle und einer eben für negative Erfahrungen und Gedanken.„Wir wollen mit dem Projekt für Aufmerksamkeit in Neumünster sorgen, damit jeder ein Bewusstsein und einen Einblick in die aktuellen Belange und Bedürfnisse der Kinder bekommen kann“, sagt Bastian Stürmer aus der Ferienbetreuung, der die zum Start an der Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld ausgehängte Wimpelkette auch anderen Orten und Einrichtungen zur Verfügung stellen möchte. Kontakt: Stephan.Just@diakonie-altholstein.deWimpelketten zeigen positive und negative Erfahrungen der Kleinsten während der Pandemie. © Diakonie Altholstein / Nagel