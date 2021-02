In Videos kommentieren Menschen, aus Politik, Kirche und der Flüchtlingsarbeit ihre Eindrücke zu den aus ihrer Sicht am meisten beeindruckendem Bild. So äußern u.a. Dr. Olaf Tauraus, Oberbürgermeister in Neumünster, Propst Stefan Block aus dem Kirchenkreis Altholstein und Rike Müller, Flüchtlingsberaterin der Diakonie Altholstein, ihre Gefühle und Eindrücke.Mit der Plattform wollen die Diakonie und der Kirchenkreis Altholstein einen digitalen Begegnungsraum schaffen, welcher es Ehrenamtlichen und anderen Interessierten Bürgern ermöglicht digital und interaktiv an Projekten und Veranstaltungen der Diakonie und des Kirchenkreises im Rahmen der Flüchtlings- und Migrationsarbeit teilzuhaben. Zumal Veranstaltungen im Rahmen der Flüchtlings- und Migrationsarbeit immer schwerer durchzuführen sind und persönlicher Austausch mit Ehrenamtlichen und Interessierten Bürgern kaum möglich ist – und nun durch diese Form ein digitaler Weg gefunden werden soll. Mehr Infos unter: www.friedensdialog.de Auf der Plattform www.friedensdialog.de sprechen Susanne Danhier, Flüchtlingsbeauftragte des Kirchenkreis Altholstein, Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras, Propst Stefan Block und Florentin Viebig, Fachbereichsleitung Migration und Flüchtlinge bei der Diakonie Altholstein, über ihre Eindrücke zur Ausstellung „Pursuing Peace – Das Streben nach Frieden“.© Nagel / Diakonie Altholstein