Doch gerade in der aktuellen Zeit ist vieles nicht möglich, kein direkter Austausch, geschlossene Einrichtungen oder eben Einschränkungen und Unsicherheiten bei der Ausübung des Ehrenamtes. „Gerade jetzt wollen wir für genau die Menschen da sein, die sonst für andere ihre Zeit spenden“, betont Babett Schwede-Oldehus, Ehrenamtskoordinatorin bei der Diakonie Altholstein, die auf zumeist digitalem Weg Kontakt zu den vielen Bereichen hält. Um sich für diesen Einsatz zu bedanken, gab es nun zum Valentinstag coronakonform ganz viel Liebe, verpackt in Schokolade, u.a. für die Bahnhofsmission Neumünster. „Wir freuen uns über den unermüdlichen Einsatz der Ehrenamtlichen an so vielen Stellen und natürlich auch über weitere Interessierte“, blickt Babett Schwede-Oldehus direkt in die Zukunft.Wer mehr über das Ehrenamt bei der Diakonie Altholstein erfahren möchten, wendet sich gerne an die Ehrenamtskoordinatorin unter: 04321 25051260 oder ehrenamt@diakonie-altholstein.de. Mehr Infos unter: www.diakonie-altholstein.de/de/ehrenamtliche-arbeit Babett Schwede-Oldehus, Ehrenamtskoordinatorin bei der Diakonie Altholstein, übergab Jürgen Thiele und Regina Gottsleben von der Bahnhofsmission Neumünster eine süße Danksagung (v.li.). © Nagel / Diakonie Altholstein