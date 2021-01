Zwischen 9 und 16 Uhr sind die Stromsparhelfer so auch zusätzlich für einen Check erreichbar. Wer berechtigt ist, der hält folgende Unterlagen bereit bzw. sendet sie für einen Videochat vorab an ssc-nms@diakonie-altholstein.de: Stromrechnung (alternativ Zählerstände, wenn noch keine Rechnung vorliegt) und Informationen, welche Großverbraucher wie Durchlauferhitzer, Kühlgeräte, Wäschetrockner, Geschirrspüler, TV-Geräte oder Waschmaschinen (mit Typenangabe und Nutzungszeiten) vorhanden sind. Das Ergebnis vom Hausbesuch oder der telefonischen Beratung wird im Anschluss inklusive Tipps mitgeteilt sowie ein kostenfreies Sparpaket im Wert von maximal 70 Euro in Form von LED-Lampen, Perlatoren oder auch schaltbaren Steckerleisten zur Verfügung gestellt. So kann effektiv Geld für Energie eingespart werden.Weitere Infos unter www.diakonie-altholstein.de Stromsparhelfer Ove Carstens hilft gerne weiter.