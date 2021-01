Im „Click & Go“-Verfahren wird die gewünschte Ware telefonisch bestellt. Montags bis freitags steht das Team von 8 bis 16 Uhr unter 04321 25053500 mit Rat und Tat zur Seite.Zudem können andere Produkte angefragt oder vorgeschlagen werden. Die Auswahl kann nach vorheriger Terminabsprache an der Hintertür bzw. am Lieferanteneingang unter den entsprechenden Hygienebedingungen abgeholt werden. Bezahlt wird bar vor Ort bei Abholung. Die Auslieferung von Möbeln ist ebenfalls möglich, auch hier gilt der Schutz aller durch das Hygienekonzept. „Gerade in diesen Zeiten wollen wir Menschen in wirtschaftlich schwierigen Situationen die Möglichkeit geben, bei uns gute Ware zu günstigen Preisen zu kaufen – wir sind für sie da!“, betont Inken Engel, Fachbereichsleitung Arbeit und Bildung bei der Diakonie Altholstein.