Der gelernte Fernmeldetechniker, zuletzt in der IT-Branche tätig, wollte als Frührentner eine sinnvolle Tätigkeit im sozialen Bereich ausüben und ist so bei der Diakonie Altholstein gelandet. Hier gibt er seine beruflichen Erfahrungen und Kenntnisse an andere weiter, coacht die Teilnehmer für Kundengespräche am Telefon und freut sich immer wieder über Entwicklungen und den Umgang im Team. Das Sozialkaufhaus Neumünster in der Wasbeker Straße 53, in dem das Projekt Stromspar-Check angesiedelt ist, sucht selbst weitere Ehrenamtliche, die sich zum Beispiel im Verkauf oder im Café einbringen wollen. Interessierte können einfach anrufen unter: 04321 / 2505 3500.Diakonie Altholstein