Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die aktuelle Herbst-Winterkollektion, finden Sie das ein oder andere Schnäppchen und freuen Sie sich auf diverse Mitmach-Aktionen für Groß und Klein, die sich einige Unternehmen haben einfallen lassen. So sorgt im Designer Outlet Center ein Clown für jede Menge Spaß und Unterhaltung, während im Hagebaumarkt in der Kieler Straße beim Kürbisschnitzen (bitte vorher anmelden!) fleißige Kinderhände gefragt sind und ein Waffel- und Glühweinstand für das leibliche Wohl bereitsteht. Bei XXXLutz erfreuen sich die Kleinen an einem großen Kinderprogramm mit tollen Überraschungen und die Erwachsenen holen sich bei der Eröffnung der Weihnachtsausstellung die ersten Inspirationen. Das Shopping-Erlebnis bei Nortex wird durch fröhliche Musik des Spielmannzugs Hohenwestedt und eine herzhafte Mahlzeit im Café-Bistro abgerundet.In der Innenstadt lädt das Citymanagement bereits ab Freitag 17.00 Uhr zur dreitägigen Schlemmerköste auf den Großflecken ein. Verschiedene Food-Trucks bieten eine interessante Auswahl an Leckereien – von ausgefallenen Burgervariationen, afrikanischen und mexikanischen Gerichten, Flammkuchen bis hin zu Süßspeisen ist für jeden Geschmacksnerv etwas dabei. Die kleinen Gäste lassen sich von einer Ballonkünstlerin verzaubern und basteln unter Anleitung Jonglierbälle und bunte Fische aus Tonpapier. Den krönenden Abschluss bildet am Sonntag ein großer Laternenumzug durch die Innenstadt. Begleitet vom Mädchen Musikzug Neumünster geht es um 17.30 Uhr vom Gänsemarkt entlang der Christianstraße, Parkstraße und Holstenstraße auf den Großflecken. Dazu ruft das Citymanagement zum großen Laternen-Bastelwettbewerb auf und sucht die schönste Laterne Neumünsters, zu gewinnen gibt es 10 Neumünster Gutscheinkarten. Alle Informationen sind erhältlich unter www.laternenumzug-nms.de Wer nicht alleine basteln möchte, bekommt von Freitag bis Sonntag in der Holsten-Galerie die nötige Unterstützung und erhält dort zusätzlich einen Laternenstab sowie ein LED-Teelicht. Dort werden außerdem kleine Ballonfiguren gebastelt und vor dem Selfie- Spiegel „Magic Mirror“ lassen sich lustige Erinnerungsfotos machen.„Wir freuen uns sehr, dass sich alle Beteiligten mit vielen schönen Ideen und Aktionen ein vielfältiges Rahmenprogramm zum verkaufsoffenen Sonntag haben einfallen lassen.“, so Citymanager Marc Hein. „Nun hoffen wir auf zahlreiche Besucher aus Neumünster und Umgebung, die an diesem Wochenende in die Innenstadt kommen und sich von dem bunten Treiben mitreißen lassen!“.