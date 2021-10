„Wir müssen pandemiebedingt die Schlemmerköste dieses Jahr etwas kleiner ausfallen lassen. Einige Food-Trucks haben die letzten 1,5 Jahre nicht überstanden oder haben sich anderen Veranstaltungsformaten zugewandt.“, so Citymanager Marc Hein. „Wir sind dennoch unglaublich froh darüber, dass wir wieder ein Food-Truck-Fest in Neumünster anbieten können.“ Die Neumünsteraner können sich jedenfalls erneut auf ein breites Speisenangebot einstellen. Von Burrito über Flammkuchen, ausgefallene Burgerkreationen bis hin zu afrikanischen Gerichten wird für jeden Geschmack eine große Auswahl an Leckereien vertreten sein.Für die kleinen Gäste wird zusätzlich ein unterhaltsames Rahmenprogramm angeboten, bei welchem sie sich austoben können.Die Öffnungszeiten der Schlemmerköste sind in diesem Jahr:Freitag, 17.00 – 21.00 UhrSamstag, 11.00 – 19.00 UhrSonntag, 11.00 – 19.00 UhrAm Sonntag, den 24. Oktober findet von 12.00 - 17.00 Uhr parallel der zweite verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr statt. Die Neumünsteraner Einzelhändler freuen sich auf Ihren Besuch!