Wer es eher deftig mag, kann zwischen saftigen Burgern, schmackhaften Burritos, klassischen Hot Dogs und leckerem Pulled Beef vom Galloway wählen. Dazu werden auch herzhafte Flammkuchen und verschiedene Bowles angeboten. Für das süße Geschmackserlebnis sorgen Crêpes und Waffeln in den verschiedensten Variationen sowie cremiges Softeis. Gegen den Durst findet man neben Softdrinks und Kaffeespezialitäten eine Auswahl an Craft Beer und edle Weine. Im Hintergrund sorgt ein Musikprogramm für eine entspannte Atmosphäre. Neu ist an diesem Wochenende zum einen der Stand des Café Jerusalem, an dem man jede Menge Informationen rundum deren Aktivitäten sammeln kann. Zusätzlich präsentiert sich die Firma weloveesports und gibt Interessierten schon mal einen ersten Einblick in die Gamevention 2022, die erstmalig Anfang Juli in Neumünster stattfinden wird.Am Sonntag öffnet dann auch der Neumünsteraner Einzelhandel von 12.00 bis 17.00 Uhr seine Türen und lädt zum ausgiebigen Shoppen ein. Neben großen und kleinen Aktionen sowie speziellen Angeboten kann auch die aktuelle Frühjahrs-/Sommerkollektion entdeckt werden. Damit die Großen ausgiebig und in Ruhe stöbern können, werden die Kleinen zeitgleich von einer Ballonkünstlerin auf der Schlemmerköste unterhalten. Wer am Sonntag fleißig ist und sich aktiv an der Aktion „Wir machen Neumünster sauber“ beteiligt, wird mit ein bisschen Glück für seine Unterstützung belohnt. Das Citymanagement stellt dafür Wertgutscheine zur Verfügung, die in den Stadtteilen und in der Innenstadt an einige große und kleine Helfer verteilt werden. Diese können noch am selben Tag auf der Schlemmerköste eingelöst werden.