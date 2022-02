Dies war bereits vor Wochen ausschlaggebend für die Veranstalter der VR Classics, ihr Event deutlich kleiner und unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchzuführen. Mit dem zusätzlichen Ausfall der Stoffköste fehlt dem Citymanagement Neumünster nun die gesetzlich notwendige Grundlage für eine Sonntagsöffnung des Einzelhandels.„Wir stehen bereits im engen Kontakt mit der Stadtverwaltung und bemühen uns, den verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr eventuell nachholen zu können!, so Citymanager Marc Hein. Somit wird in Neumünster der erste verkaufsoffene Sonntag im Rahmen der Schlemmerköste am 27. März stattfinden. Dazu hat das Citymanagement wieder einige Food Trucks in die Innenstadt geladen und bietet dort ein buntes Programm aus Kulinarik und Unterhaltung.