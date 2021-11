Über 120 eigens angefertigte Illuminationsobjekte werden an 11 Standorten vomKleinflecken bis hin zum Bahnhof eine vorweihnachtliche Stimmung in die Stadt zaubern undalle Besucher zum gemütlichen Bummeln einladen.„Diese Aktion ist eine Gemeinschaftsaufgabe für die Einzelhändler, an der sich alle beteiligensollten, die von diesem einzigartigen Weihnachtsgefühl profitieren möchten.“, so CitymanagerMarc Hein, „Eine festlich dekorierte Innenstadt wirkt einfach einladend und anziehend.“Einige dieser Objekte suchen allerdings noch einen Leuchtpaten, um Neumünster wiederkomplett zum Leuchten zu bringen. Interessierte können sich ab sofort ganz einfach auf derWebseite www.city-nms.de/mitleuchten online anmelden oder sich dort ein Anmeldeformularausdrucken und dieses zusammen mit ihrem Logo per Email an weihnachtsbeleuchtung@citynms.de senden.Egal, ob kleines oder größeres Unternehmen, für jeden gibt es das passendePatenschaftsmodell, und auch Privatpersonen sind herzlich eingeladen, dabei zu sein.Eine einzelne Patenschaft kostet 130 EUR und zwei Patenschaften nur 250 EUR. Fürmittelständische Unternehmen empfehlen wir drei Patenschaften für 380 EUR oder vierPatenschaften für 500 EUR. Den größeren Unternehmen bieten wir fünf Patenschaften für 620EUR und sechs Patenschaften für 750 EUR an.Nach Übernahme der Patenschaft werden die Leuchten virtuell auf der Webseite desCitymanagement Neumünster „eingeschaltet“ und mit dem Logo ihres Paten sowie einerVerlinkung zu seiner Webseite versehen. Dort kann übrigens auch der aktuelle Stand derPatenschaften verfolgt werden.Wir – das Citymanagement Neumünster – bedanken uns schon jetzt bei den verschiedenenUnternehmen, die bereits vor Jahren eine Dauerpatenschaft übernommen haben, um unsereInnenstadt in stimmungsvollem Lichterglanz erscheinen zu lassen.©Citymanagement Neumünster