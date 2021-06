„Wir freuen uns sehr, dass durch das umsichtige und rücksichtsvolle Verhalten der Bürger*innen der Stadt Neumünster, die aktuellen Inzidenzwerte wieder einen unbeschwerten Besuch unserer Innenstadt zulassen.“, so Citymanager Marc Hein. „Mit den leuchtenden Geranien möchten wir sommerliches Flair in die Stadt holen, das den Einkaufsbummel und auch den Café- und Restaurantbesuch harmonisch abrundet.“ Sehr erfreulich ist ebenfalls, dass aus heutiger Sicht die Durchführung der verkaufsoffenen Sonntage am 26. September und 24. Oktober möglich ist. Zur weiteren Belebung und Unterstützung des Neumünsteraner Einzelhandels empfiehlt Marc Hein den Kauf der Neumünster Gutscheinkarte, die in den Werten 10, 20, 50 und 100 € erhältlich ist. Diese lässt sich flexibel bei über 120 Partnern einlösen und ist eine hervorragende Geschenkidee und eine schöne Geste, um einfach mal „danke“ zu sagen.Alle Verkaufsstellen und das aktuelle Partnerverzeichnis findet man unter www.nms-gs.de . Alle Arbeitgeber*innen, die Ihren Mitarbeitern*innen mal eine Freude machen möchten, können die steuerfreie 44€-Gutscheinkarte direkt beim Citymanagement Neumünster ganz einfach per Email unter gutschein@city-nms.de bestellen.Insa Scheibel und Marc Hein vom Citymanagement