Die Idee bleibt die gleiche – Das Citymanagement hat auf ihrer Website eine Online Händler-Plattform erstellt, um die Akteure mit den Kunden zu vernetzen. So erhält unsereInnenstadtkultur Unterstützung und kann digital aufrechterhalten werden.„Zum Anfang der Corona Pandemie im Frühjahr haben wir den ortsansässigen Unternehmenmit der neu eingeführten Treu-NMS Plattform die Möglichkeit gegeben, auch in der Pandemieauf sich aufmerksam zu machen. Sie können über die Plattform ihren Kunden regelmäßig neueInformationen zu aktuellen Angeboten und Öffnungszeiten zukommen lassen.“ soCitymanagerin Sina Herz.Das Citymanagement möchte die Innenstadtakteure auch weiterhin unterstützen und anderedazu ermutigen, gemeinsam neue, digitale Wege zu gehen. Die Plattform soll dabei helfen,dass auch weiterhin aktuelle Angebote und der kreative Verkauf sichtbar sind.„Wir wollen, dass das bunte Angebot an regionalen Produkten sowie lokalen Dienstleistungenauch nach den verordneten Einschränkungen lebendig bleiben. Dabei ist die Kommunikationzwischen allen Beteiligten der Schlüssel zum Erfolg.“ so Herz weiter.„Es haben sich bisher über 100 Händler und Dienstleister gemeldet und wurden veröffentlicht.Auf unserer Website: www.city-nms.de/ich-bleib-dir-treu-nms.html sind die teilnehmenden und zahlreichen Unternehmen noch einmal alle aufgeführt. Dort finden Sie auch einen Leitfaden, in dem geschildert ist, wie Sie sich eintragen oder ihren bereits vorhandenen Eintrag aktualisieren können. Und die Kunden können dort erfahren, wie Sie noch an die letzten Weihnachtsgeschenke kommen und mit kreativen Abholmöglichkeiten das Fest der Liebe zu einem ganz besonderen machen können.Wir sind täglich dabei, uns neue Lösungswege auszudenken, manche Projekte haben austechnischen Gründen einen längeren Anlaufweg. Aber mit diesem Aufruf möchten wir allen –Händlern wie Kunden – eine schnelle Lösung bieten. Das Citymanagement Neumünsterwünscht allen eine besinnliche Weihnacht und einen guten Rutsch in ein hoffentlich wieder„normales neues Jahr“.