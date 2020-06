„Wir bedauern den Ausfall unserer allseits beliebten Weinköste sehr. Jedoch steht für uns die Gesundheit sowie die Sicherheit der Bürger und Besucher Neumünsters an erster Stelle“, so Citymanagerin Sina Herz. Nur durch eine Absage der Weinköste kann auch das Citymanagement Neumünster einen Beitrag zur Eindämmung des Virus leisten.„Neben der Tatsache, dass an den Teichuferanlagen mit seinen verwinkelten Ecken ein angemessenes Hygienekonzept nahezu unmöglich umsetzbar ist, möchten wir uns den einzigartigen Charme dieser Veranstaltung bewahren und nicht durch zahlreiche Beschränkungen auf ein Minimum reduzieren. Es ist wirklich sehr schade, einen Berufsstart und die Veranstaltungssaison mit einem Virus und den dazu behördlich angeordneten Schutzmaßnahmen zu beginnen, aber keine Veranstaltung ist die Gefährdung eines Menschenlebens wert!“, bedauert Citymanagerin Sina Herz ausdrücklich.„Daher bitten wir um Ihr Verständnis und freuen uns, Sie im folgenden Jahr wie gewohnt auf unserer Weinköste und den anderen tollen Veranstaltungen begrüßen zu dürfen“, so Sina Herz zuversichtlich.