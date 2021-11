Gut ein Jahr später, im April 2021, kehrte der Neumünsteraner Marc Hein in seine Heimatstadt zurück und trat als verantwortlicher Citymanager in das Unternehmen ein. Gemeinsam mit seiner Kollegin Insa Scheibel hat er bereits Werbekampagnen für den innerstädtischen Handel sowie diverse Veranstaltungen wie die Genussabende, die Stoffköste und die Schlemmerköste mit einem abschließenden, großen Laternenumzug erfolgreich durchgeführt. Am 1. November hat Marc Hein nun die Geschäftsführung der Citymanagement Neumünster GmbH übernommen.Er folgt damit auf den Apotheker Matthias Neumann, der bisher als kommissarischer Geschäftsführer tätig war und jetzt die Position des Prokuristen einnehmen wird. „Wir vom Stadtmarketingverein sind froh, dass wir mit Marc Hein einen engagierten und kompetenten Ur-Neumünsteraner als Geschäftsführer gewinnen konnten.“, so Matthias Neumann. „Wir wünschen Herrn Hein für die zukünftigen Aufgaben alles Gute und werden ihn weiterhin mit all unseren Möglichkeiten unterstützen.“ Das Team vom Citymanagement plant bereits weitere Veranstaltungsformate in Neumünster zu etablieren sowie andere Projekte anzustoßen. „Neben all diesen Aufgaben möchten wir weiterhin Ansprechpartner von Interessenten und Ideengebern sein, diese Menschen miteinander verknüpfen und sie im Rahmen unserer Möglichkeiten bei der Planung und Umsetzung begleiten. Die Neumünsteraner Innenstadt braucht jetzt die Zusammenarbeit aller Akteure!“, ergänzt Marc Hein. „Ich freue mich sehr über das entgegengebrachte Vertrauen und bin total glücklich in dieser Position in meiner Heimatstadt arbeiten zu können.“, so Hein weiter.Foto: vlnr: Insa Scheibel, Marc Hein, Matthias Neumann