So unterstützen nicht nur die Schausteller des Weihnachtsmarktes die Aktion, auch zahlreiche prominente Vertreter der CDU werden an diesem Tag mit anpacken: Neben dem Ministerpräsidenten Daniel Günther haben sich zum Beispiel auch die Bildungsministerin Karin Prien, die Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger, die Vorsitzende der Jungen Union Schleswig-Holstein Birte Glißmann und die ehemalige Bundestagsabgeordnete Melanie Bernstein angekündigt.„Den Erlös der Aktion werden wir aufteilen und an drei tolle Institutionen weiterleiten, die hier vor Ort eine klasse Arbeit machen.“ Neben dem Kinderschutzbund Neumünster erhalten auch die Aids-Hilfe Neumünster und das Café Jerusalem eine vorweihnachtliche Zuwendung. „Kommen Sie auf ein Getränk und eine Waffel vor-bei, wir freuen uns auf gute Gespräche und Ihre Unterstützung“, so Hauke Hansen.Der Stand der CDU befindet sich am Eingang zum Weihnachtsmarkt zwischen dem Klatsch Palais und dem Eingang zur Lütjenstraße.